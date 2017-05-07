 "Başakşehir puan kaybedebilir" – Fotomaç – 07 Mayıs 2017
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    07 Mayıs 2017, Pazar
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    "Başakşehir puan kaybedebilir"

    "Başakşehir puan kaybedebilir"

    Beşiktaş'ın santrfor oyuncusu Vincent , 1-1 sona eren Fenerbahçe maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

    "Futbolun gerçeği bu Fenerbahçe son topta gol attı. Ligde hala lideriz. Taraftarımız bize inansın bu yarışı zaferle bitereceğiz. 4 maçta birçok olasalık var, Başakşehir de puan kaybedebilir. Biz kendi işimize odaklanırsak başarabiliriz buna inanıyorum"

    1. 07 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 21:37
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