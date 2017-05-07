"Başakşehir puan kaybedebilir"

"Futbolun gerçeği bu Fenerbahçe son topta gol attı. Ligde hala lideriz. Taraftarımız bize inansın bu yarışı zaferle bitereceğiz. 4 maçta birçok olasalık var, Başakşehir de puan kaybedebilir. Biz kendi işimize odaklanırsak başarabiliriz buna inanıyorum"