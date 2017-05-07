"Başakşehir puan kaybedebilir"
Beşiktaş'ın santrfor oyuncusu Vincent Aboubakar, 1-1 sona eren Fenerbahçe maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
"Futbolun gerçeği bu Fenerbahçe son topta gol attı. Ligde hala lideriz. Taraftarımız bize inansın bu yarışı zaferle bitereceğiz. 4 maçta birçok olasalık var, Başakşehir de puan kaybedebilir. Biz kendi işimize odaklanırsak başarabiliriz buna inanıyorum"
- 07 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 21:37
- Aziz Yıldırım'dan tokat!
Toplam 19
Yorum
VezirParmağı Ya bu adam FB'ye anormal yakışıyor ya! Ölse bile ruhu Başkan kalsın. Tabutunu Saraçoğlu'na gömün. Bu adam oldukça FB tam temsil ediliyor.
- Vagner Love, Cenk Tosun'u geçti
Toplam 2
Yorum
Bizim Lig Bizim Lig Aslında Emekli Sandığı Emekli olacaklar Gelip Son Altın Dönemlerini Yaşayıp İkramiyelerinide Alıp KRAL oluyorlar.
- Aziz Yıldırım'dan tokat!
Toplam 19
Yorum
A Bu adamı süresiz başkanlığını iptal edilsin diyeceğim ama iptal etmeyin Fenerbahçe beter olun !
"Başakşehir puan kaybedebilir" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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