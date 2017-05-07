 Adanaspor altın buldu – Fotomaç – 07 Mayıs 2017
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    07 Mayıs 2017, Pazar
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    altın buldu

    Adanaspor altın buldu

    Son 10 maçında 9 mağlubiyet alıp sadece Akhisar’ı yenen , ’ni Ramos ile devirdi...

    Süper Lig'de kalma umudu çok az olan Adanaspor, Gençlerbirliği'ni deplasmanda 1-0 mağlup etti. 20. dakikada sol kanattan Tevfik'in kullandığı köşe vuruşuna iyi yükselen Maurcio Donizeti Ramos Junior, güzel bir kafa vuruşuyla konuk ekibi 1-0 öne geçirdi.

    PUANINI 23 YAPTI
    Maçın geride kalan dakikalarda skor değişmeyince Adanaspor 3 puanı hanesine yazdırdı. Kaplanlar yenilmesi halinde Kayserispor'un da kazanmasıyla ligden düşecek ilk takım olacaktı ama buna izin vermediler. 40 puan ve maç fazlasıyla 7. sırada yer alırken, Adanspor da 23 puana yükseldi. Ankara ekibi haftaya Başakşehir deplasmanına çıkacak. Adanaspor ise sahasında Trabzonspor'u konuk edecek.

    Güney ekibinin hocası Eyüp Arın çok zor bir süreçten geçtiklerini belirterek, "Oyuncularımı kutluyorum. G.Birliği karşısında çok iyi mücadele edip kazandılar. Kalan maçlarımızı da aynı hırsla oynayıp sonuca bakacağız" diye konuştu.

    GÜNEY EKİBİ ZİNCİRİ KIRDI
    , Gençlerbirliği maçına kadar Süper Lig'de oynadığı son 10 maçın 9 tanesinde mağlup olmuştu.. Sadece Akhisar 'ı yenen Adanaspor dün G.Birliği'ni de mağlup ederek uzun süren başarısızlık zincirini kırdı. Maçın tek golünü 20. dakikada Ramos şık bir kafa vuruşuyla gerçekleştirdi.
    1. 07 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:54
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