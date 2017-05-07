Adanaspor altın buldu
Son 10 maçında 9 mağlubiyet alıp sadece Akhisar’ı yenen Adanaspor, Gençlerbirliği’ni Ramos ile devirdi...
PUANINI 23 YAPTI
Maçın geride kalan dakikalarda skor değişmeyince Adanaspor 3 puanı hanesine yazdırdı. Kaplanlar yenilmesi halinde Kayserispor'un da kazanmasıyla ligden düşecek ilk takım olacaktı ama buna izin vermediler. Gençlerbirliği 40 puan ve maç fazlasıyla 7. sırada yer alırken, Adanspor da 23 puana yükseldi. Ankara ekibi haftaya Başakşehir deplasmanına çıkacak. Adanaspor ise sahasında Trabzonspor'u konuk edecek.
Güney ekibinin hocası Eyüp Arın çok zor bir süreçten geçtiklerini belirterek, "Oyuncularımı kutluyorum. G.Birliği karşısında çok iyi mücadele edip kazandılar. Kalan maçlarımızı da aynı hırsla oynayıp sonuca bakacağız" diye konuştu.
GÜNEY EKİBİ ZİNCİRİ KIRDI
Adanaspor, Gençlerbirliği maçına kadar Süper Lig'de oynadığı son 10 maçın 9 tanesinde mağlup olmuştu.. Sadece Akhisar 'ı yenen Adanaspor dün G.Birliği'ni de mağlup ederek uzun süren başarısızlık zincirini kırdı. Maçın tek golünü 20. dakikada Ramos şık bir kafa vuruşuyla gerçekleştirdi.
- 07 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:54
- Hamit penaltı kaçırdı Damstadt küme düştü
Toplam 1
Yorum
che takma kafana . Burak artik aktif futbolu. Kenardan katkin olsun.
- ''Böyle iniş çıkışlar olacaktır''
Toplam 4
Yorum
Vatandaş61 Bi takım kursam sportif drektör ersunu,antrönör şenol güneşi alırım,gerçekten oyundan anlasaydı y.yazıcıyı m.ekicinin yerine oynatırdı...
- ''Gel kurtar artık bizi!"
Toplam 4
Yorum
DURSUN İSTİFAA !!!! Dursunnn yedin bitirdin bu takımııı yeter artıkkkkk.. !!
Adanaspor altın buldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.