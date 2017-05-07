9 kişi kalan Fenerbahçe Kartal'ı 90+4'te üzdü!
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında 45+1'de Aboubakar'ın golüyle 1-0 yenik duruma düşen Fenerbahçe, Skrtel ve Josef'in kırmızı kart görmesiyle 9 kişi kaldığı maçta 90+4'te Marcelo'nun kendi kalesine attığı golle sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı ve şampiyonluk yolunda rakibine büyük darbe vurdu.
FABRİ VE MARCELO'DAN BÜYÜK HATA
Fenerbahçe'ye hayat veren gol maçın 90+4. dakikasında geldi. Simon Kjaer'in ceza sahasına havalandırdığı topta Fabri kalesini terk etti. Mercelo'nun ters vuruşunda top siyah-beyazlıların ağlarına gitti! Bu golle karşılaşma 1-1 berabere sona ererken bu sonuç en çok zirve takipçisi Başakşehir'e yaramış oldu.Son dakika golüyle ağır yara aldığı maç sonrasında 65 puanda kalan siyah-beyazlılarla 2. sıradaki Başakşehir arasındaki puan farkı 4'ten 2'ye indi.
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9 KİŞİYLE BERABERLİK GOLÜ
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş'la 90+4. dakikada bulduğu golle 1-1 berabere kalarak sezonu derbi yenilgisi almadan tamamladı. Fenerbahçe, derbide beraberlik golünü sahada 9 kişi kaldığı sırada buldu. Sarı-lacivertlilerde 88. dakikada Skrtel, 90+2. dakikada ise De Souza, çift sarı karttan kırmızı kart görerek takımlarını 9 kişi bıraktı. De Souza'nun atılmasından 2 dakika sonra Fenerbahçe golü buldu ve 2 kişi eksikken hanesine yazdırdı.
Öte yandan Fenerbahçe'nin attığı golün santrası yapılmadı ve hakem Fırat Aydınus maçı bitiren düdüğünü çaldı.
5 SEZON SONRA İLK
Fenerbahçe, Beşiktaş'a kaybetmeyerek 5 sezon sonra derbi mağlubiyeti almadan sezonu tamamladı.
Sarı-lacivertliler son olarak şampiyon olduğu 2010-2011 sezonunda Galatasaray ve Beşiktaş'la oynadığı 4 derbi maçta ikişer galibiyet ve beraberlik elde etmişti.
SON 3 MAÇTA 90. DAKİKALARDA GOLLER
Fenerbahçe ligde son 3 maçtır 90. dakikalarda attığı gollerle gülüyor. Ligde 28. haftada Galatasaray'ı 90. dakikada De Souza'nın golüyle yenen Fenerbahçe, geçen hafta ise Çaykur Rizespor'u 90+2. dakikada Moussa Sow'un golüyle 2-1 mağlup etmişti.
Beşiktaş karşısında da uzatmalarda gol bulan sarı-lacivertliler, son 3 haftada 90. dakikalarda bulduğu gollerle 7 puan hanesine yazdırdı.
BERABERLİK MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'E YARADI
Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin berabere kalması Medipol Başakşehir'e yaradı. İkinci sıradaki Medipol Başakşehir, Beşiktaş'la puan farkını 2'ye düşürürken, 3 sıradaki Fenerbahçe'yle puan farkını 6'ya çıkardı. Fenerbahçe, 57 puanla haftayı yine 3. sırada kapattı ancak aldığı 1 puan rağmen ilk 2 şansını zora soktu.
- 07 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:23
- Aziz Yıldırım'dan tokat!
Toplam 19
Yorum
VezirParmağı Ya bu adam FB'ye anormal yakışıyor ya! Ölse bile ruhu Başkan kalsın. Tabutunu Saraçoğlu'na gömün. Bu adam oldukça FB tam temsil ediliyor.
- Vagner Love, Cenk Tosun'u geçti
Toplam 2
Yorum
Bizim Lig Bizim Lig Aslında Emekli Sandığı Emekli olacaklar Gelip Son Altın Dönemlerini Yaşayıp İkramiyelerinide Alıp KRAL oluyorlar.
- Aziz Yıldırım'dan tokat!
Toplam 19
Yorum
A Bu adamı süresiz başkanlığını iptal edilsin diyeceğim ama iptal etmeyin Fenerbahçe beter olun !
9 kişi kalan Fenerbahçe Kartal'ı 90+4'te üzdü! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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