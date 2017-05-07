 9 kişi kalan Fenerbahçe Kartal'ı 90+4'te üzdü! – Fotomaç – 07 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Mayıs 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    9 kişi kalan Fenerbahçe Kartal'ı 90+4'te üzdü!

    9 kişi kalan Fenerbahçe Kartal'ı 90+4'te üzdü!

    Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında 45+1'de Aboubakar'ın golüyle 1-0 yenik duruma düşen Fenerbahçe, Skrtel ve Josef'in kırmızı kart görmesiyle 9 kişi kaldığı maçta 90+4'te Marcelo'nun kendi kalesine attığı golle sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı ve şampiyonluk yolunda rakibine büyük darbe vurdu.

    Türk Telekom Arena'da Galatasaray'ı son saniye golüyle yıkan, Çaykur Rizespor'u Sow'un son dakika golüyle yıkan Fenerbahçe, Vodafone Arena'da da yine santrası dahi yapılmayan bir golle inanılmaz geri dönüşe imza attı. Sarı-lacivertliler Dolmabahçe'de Aboubakar'ın 45. dakikadaki golüyle devre arasında 1-0 yenik girdi!

    FABRİ VE MARCELO'DAN BÜYÜK HATA
    Fenerbahçe'ye hayat veren gol maçın 90+4. dakikasında geldi. Simon Kjaer'in ceza sahasına havalandırdığı topta Fabri kalesini terk etti. Mercelo'nun ters vuruşunda top siyah-beyazlıların ağlarına gitti! Bu golle karşılaşma 1-1 berabere sona ererken bu sonuç en çok zirve takipçisi Başakşehir'e yaramış oldu.Son dakika golüyle ağır yara aldığı maç sonrasında 65 puanda kalan siyah-beyazlılarla 2. sıradaki Başakşehir arasındaki puan farkı 4'ten 2'ye indi.

    MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI İÇİN TIKLAYIN

    9 KİŞİYLE BERABERLİK GOLÜ
    Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş'la 90+4. dakikada bulduğu golle 1-1 berabere kalarak sezonu derbi yenilgisi almadan tamamladı. Fenerbahçe, derbide beraberlik golünü sahada 9 kişi kaldığı sırada buldu. Sarı-lacivertlilerde 88. dakikada Skrtel, 90+2. dakikada ise De Souza, çift sarı karttan kırmızı kart görerek takımlarını 9 kişi bıraktı. De Souza'nun atılmasından 2 dakika sonra Fenerbahçe golü buldu ve 2 kişi eksikken hanesine yazdırdı.

    Öte yandan Fenerbahçe'nin attığı golün santrası yapılmadı ve hakem Fırat Aydınus maçı bitiren düdüğünü çaldı.

    5 SEZON SONRA İLK
    Fenerbahçe, Beşiktaş'a kaybetmeyerek 5 sezon sonra derbi mağlubiyeti almadan sezonu tamamladı.

    Sarı-lacivertliler son olarak şampiyon olduğu 2010-2011 sezonunda Galatasaray ve Beşiktaş'la oynadığı 4 derbi maçta ikişer galibiyet ve beraberlik elde etmişti.

    SON 3 MAÇTA 90. DAKİKALARDA GOLLER
    Fenerbahçe ligde son 3 maçtır 90. dakikalarda attığı gollerle gülüyor. Ligde 28. haftada Galatasaray'ı 90. dakikada De Souza'nın golüyle yenen Fenerbahçe, geçen hafta ise Çaykur Rizespor'u 90+2. dakikada Moussa Sow'un golüyle 2-1 mağlup etmişti.

    Beşiktaş karşısında da uzatmalarda gol bulan sarı-lacivertliler, son 3 haftada 90. dakikalarda bulduğu gollerle 7 puan hanesine yazdırdı.

    BERABERLİK MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'E YARADI
    Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin berabere kalması Medipol Başakşehir'e yaradı. İkinci sıradaki Medipol Başakşehir, Beşiktaş'la puan farkını 2'ye düşürürken, 3 sıradaki Fenerbahçe'yle puan farkını 6'ya çıkardı. Fenerbahçe, 57 puanla haftayı yine 3. sırada kapattı ancak aldığı 1 puan rağmen ilk 2 şansını zora soktu.

    1. 07 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:23
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    9 kişi kalan Fenerbahçe Kartal'ı 90+4'te üzdü! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.