9 kişi kalan Fenerbahçe Kartal'ı 90+4'te üzdü!

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Türk Telekom Arena'da Galatasaray'ı son saniye golüyle yıkan, Çaykur Rizespor'u Sow'un son dakika golüyle yıkan Fenerbahçe, Vodafone Arena'da da yinebir golle inanılmaz. Sarı-lacivertliler Dolmabahçe'de45. dakikadaki golüyle devre arasında 1-0 yenik girdi!hayat veren gol maçındakikasında geldi.ceza sahasına havalandırdığı toptakalesini terk etti.ters vuruşunda top siyah-beyazlıların ağlarına gitti! Bu golle karşılaşma 1-1 berabere sona ererken bu sonuç en çok zirve takipçisiyaramış oldu.Son dakika golüyle ağır yara aldığı maç sonrasında 65 puanda kalan siyah-beyazlılarla 2. sıradaki Başakşehir arasındaki puan farkı 4'ten 2'ye indi.

9 KİŞİYLE BERABERLİK GOLÜ

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş'la 90+4. dakikada bulduğu golle 1-1 berabere kalarak sezonu derbi yenilgisi almadan tamamladı. Fenerbahçe, derbide beraberlik golünü sahada 9 kişi kaldığı sırada buldu. Sarı-lacivertlilerde 88. dakikada Skrtel, 90+2. dakikada ise De Souza, çift sarı karttan kırmızı kart görerek takımlarını 9 kişi bıraktı. De Souza'nun atılmasından 2 dakika sonra Fenerbahçe golü buldu ve 2 kişi eksikken hanesine yazdırdı.

Öte yandan Fenerbahçe'nin attığı golün santrası yapılmadı ve hakem Fırat Aydınus maçı bitiren düdüğünü çaldı.

5 SEZON SONRA İLK

Fenerbahçe, Beşiktaş'a kaybetmeyerek 5 sezon sonra derbi mağlubiyeti almadan sezonu tamamladı.

Sarı-lacivertliler son olarak şampiyon olduğu 2010-2011 sezonunda Galatasaray ve Beşiktaş'la oynadığı 4 derbi maçta ikişer galibiyet ve beraberlik elde etmişti.



SON 3 MAÇTA 90. DAKİKALARDA GOLLER

Fenerbahçe ligde son 3 maçtır 90. dakikalarda attığı gollerle gülüyor. Ligde 28. haftada Galatasaray'ı 90. dakikada De Souza'nın golüyle yenen Fenerbahçe, geçen hafta ise Çaykur Rizespor'u 90+2. dakikada Moussa Sow'un golüyle 2-1 mağlup etmişti.

Beşiktaş karşısında da uzatmalarda gol bulan sarı-lacivertliler, son 3 haftada 90. dakikalarda bulduğu gollerle 7 puan hanesine yazdırdı.

BERABERLİK MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'E YARADI

Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin berabere kalması Medipol Başakşehir'e yaradı. İkinci sıradaki Medipol Başakşehir, Beşiktaş'la puan farkını 2'ye düşürürken, 3 sıradaki Fenerbahçe'yle puan farkını 6'ya çıkardı. Fenerbahçe, 57 puanla haftayı yine 3. sırada kapattı ancak aldığı 1 puan rağmen ilk 2 şansını zora soktu.