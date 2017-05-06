 İşte Galatasaray'ın ilk 11'i – Fotomaç – 06 Mayıs 2017
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    06 Mayıs 2017, Cumartesi
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    İşte Galatasaray'ın ilk 11'i

    İşte Galatasaray'ın ilk 11'i

    Spor Toto Süper Lig 30. Hafta maçında 52 puan 22 averaj ile 4. sırada yer alan Galatasaray, 37 puan -1 averaj ile 10. sırada yer alan Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor.

    Galatasaray, Süper Lig'in 30. haftasında bugün Kasımpaşa'yı konuk edecek. Geçen haftaki 5-0'lık Bursaspor galibiyetinin ardından yakaladığı ivmeyi devam ettirmek isteyen sarıkırmızılı takım, PFDK'nın verdiği 1 maçlık seyircisiz oynama cezasından dolayı, Kasımpaşa karşılaşmasına taraftar desteğinden yoksun çıkacak. Müsabakayı konuk ekip taraftarları ise takip edebilecek. Galatasaray'da bugün 5 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Selçuk İnan, Josue Pesqueira, Nigel de Jong, Eren Derdiyok ve Tolga Ciğerci, Kasımpaşa karşısında sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve ligin 31. haftasındaki Gaziantepspor müsabakasında forma giyemeyecek.

    Saat: 19.00
    Stat: Türk Telekom Arena
    Galatasaray: Muslera, Carole, Hakan, Ahmet, Sabri, Selçuk, Tolga, Bruma, Sneijder, Yasin, Podolski
    Kasımpaşa: Ramazan, Popov, Veysel, Titi, Veigneau, Abdullah, Sadiku, Castro, Pavelka, Eduok, Adem

    1. 06 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 18:11
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