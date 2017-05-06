İşte Galatasaray'ın ilk 11'i
Spor Toto Süper Lig 30. Hafta maçında 52 puan 22 averaj ile 4. sırada yer alan Galatasaray, 37 puan -1 averaj ile 10. sırada yer alan Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor.
Galatasaray, Süper Lig'in 30. haftasında bugün Kasımpaşa'yı konuk edecek. Geçen haftaki 5-0'lık Bursaspor galibiyetinin ardından yakaladığı ivmeyi devam ettirmek isteyen sarıkırmızılı takım, PFDK'nın verdiği 1 maçlık seyircisiz oynama cezasından dolayı, Kasımpaşa karşılaşmasına taraftar desteğinden yoksun çıkacak. Müsabakayı konuk ekip taraftarları ise takip edebilecek. Galatasaray'da bugün 5 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Selçuk İnan, Josue Pesqueira, Nigel de Jong, Eren Derdiyok ve Tolga Ciğerci, Kasımpaşa karşısında sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve ligin 31. haftasındaki Gaziantepspor müsabakasında forma giyemeyecek.
Saat: 19.00
Stat: Türk Telekom Arena
Galatasaray: Muslera, Carole, Hakan, Ahmet, Sabri, Selçuk, Tolga, Bruma, Sneijder, Yasin, Podolski
Kasımpaşa: Ramazan, Popov, Veysel, Titi, Veigneau, Abdullah, Sadiku, Castro, Pavelka, Eduok, Adem
- 06 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 18:11
- ''Evet Çinlilere satılsın''
Toplam 15
Yorum
... satilmasi lazim cünkü bir kulübün sahibi oldumu basarisizlikta isterse yönetimi kovar. böyle yöneticilerin üstünde iyi olmak icin baski olur
- Balkan harekatı!
Toplam 3
Yorum
tsahmet07 sözleşmesi bitecek birsürü kaliteli adam var bonservis paraları lüks gelir tosic ghezzal chopou moting yaya toure vucinic torres honda var
- ''Evet Çinlilere satılsın''
Toplam 15
Yorum
GSfan Dernek sistemi çağdışı. Kulüpler sahip sistemine geçmeli. Çinli, katarlı, amerikalı farketmez kulübü sahibi olsa çerçöp adam kapıdan giremez
İşte Galatasaray'ın ilk 11'i haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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