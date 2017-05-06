Gol düellosunda kazanan Alanya oldu

Atiker Konyaspor 9. dakikada Boşnak golcüsü Riad Bajic ile Alanyaspor karşısında 1-0 öne geçti. Ömer Ali Şahiner'in pasıyla sağ kanatta topla buluşan Nejc Skubic ceza alanı içine bekletmeden yerden ortasını yaptı. Rijad Bajic, altıpasın önünde kayarak vuruşunu yaptı ve topu ağlarla buluşturdu.

Aytemiz Alanyaspor atağında Vagner Love'un pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Efecan yerde kalınca hakem Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Brezilyalı golcü Love meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

İlk yarı 1-1'lik skorla sona erdi.

İkinci yarıda Vagner Love 55. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve Süper Lig'deki 18. golünü kaydetti ve gol krallığında 17 golü bulunan Beşiktaşlı Cenk Tosun'u geride bıraktı.



65. dakikada Riad Bajic Atiker Konyaspor'a beraberliği getiren golü kaydetti. Bu golle birlikte Riad Bajic Süper Lig'deki 15. golünü kaydetmiş oldu. 71. dakikada Aytemiz Alanyaspor Junior Fernandes'in frikikten attığı şık golle Konyaspor deplasmanında 3-2 öne geçti.

Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve Alanyaspor sahadan 3 puanla ayrıldı.



Stat: Konya Büyükşehir Belediye



Hakemler: Mete Kalkavan, Esat Sancaktar, Süleyman Özay



Atiker Konyaspor: Kaya Tarakçı, Skubic, Selim Ay, Vukovic (Dk. 16 Volkan Fındıklı), Douglas, Ali Çamdalı, Jonsson (Dk. 90 Meha), Ömer Ali Şahiner, Hadziahmetovic (Dk. 60 Fofana), Milosevic, Bajic



Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Gassama, Tzavellas, N'Sakala (Dk. 61 Emre Nefiz), Berkan Emir, Efecan Karaca, Sackey, Fernandes (Dk. 87 Taha Yalçıner), Emre Akbaba, Candeias (Dk. 71 Guerrier), Vagner Love



Goller: Dk. 9 ve 65 Bajic (Atiker Konyaspor), Dk. 39 (Penaltıdan) ve 55 Vagner Love, Dk. 72 Fernandes (Aytemiz Alanyaspor)



Kırmızı kart: Dk. 90+4 Douglas (Atiker Konyaspor)



Sarı kartlar: Dk. 20 N'Sakala, Dk. 58 Vagner Love (Aytemiz Alanyaspor)