 Gol düellosunda kazanan Alanya oldu – Fotomaç – 06 Mayıs 2017
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    06 Mayıs 2017, Cumartesi
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    Gol düellosunda kazanan Alanya oldu

    Gol düellosunda kazanan Alanya oldu

    Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda 'u 3-2 yendi.

    9. dakikada Boşnak golcüsü Riad Bajic ile Alanyaspor karşısında 1-0 öne geçti. Ömer Ali Şahiner'in pasıyla sağ kanatta topla buluşan Nejc Skubic ceza alanı içine bekletmeden yerden ortasını yaptı. Rijad Bajic, altıpasın önünde kayarak vuruşunu yaptı ve topu ağlarla buluşturdu.

    atağında Vagner Love'un pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Efecan yerde kalınca hakem Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Brezilyalı golcü Love meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

    İlk yarı 1-1'lik skorla sona erdi.

    İkinci yarıda Vagner Love 55. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve Süper Lig'deki 18. golünü kaydetti ve gol krallığında 17 golü bulunan Beşiktaşlı Cenk Tosun'u geride bıraktı.

    65. dakikada Riad Bajic Atiker Konyaspor'a beraberliği getiren golü kaydetti. Bu golle birlikte Riad Bajic Süper Lig'deki 15. golünü kaydetmiş oldu. 71. dakikada Aytemiz Alanyaspor Junior Fernandes'in frikikten attığı şık golle Konyaspor deplasmanında 3-2 öne geçti.

    Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve Alanyaspor sahadan 3 puanla ayrıldı.

    Stat: Konya Büyükşehir Belediye

    Hakemler: Mete Kalkavan, Esat Sancaktar, Süleyman Özay

    Atiker Konyaspor: Kaya Tarakçı, Skubic, Selim Ay, Vukovic (Dk. 16 Volkan Fındıklı), Douglas, Ali Çamdalı, Jonsson (Dk. 90 Meha), Ömer Ali Şahiner, Hadziahmetovic (Dk. 60 Fofana), Milosevic, Bajic

    Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Gassama, Tzavellas, N'Sakala (Dk. 61 Emre Nefiz), Berkan Emir, Efecan Karaca, Sackey, Fernandes (Dk. 87 Taha Yalçıner), Emre Akbaba, Candeias (Dk. 71 Guerrier), Vagner Love

    Goller: Dk. 9 ve 65 Bajic (Atiker Konyaspor), Dk. 39 (Penaltıdan) ve 55 Vagner Love, Dk. 72 Fernandes (Aytemiz Alanyaspor)

    Kırmızı kart: Dk. 90+4 Douglas (Atiker Konyaspor)

    Sarı kartlar: Dk. 20 N'Sakala, Dk. 58 Vagner Love (Aytemiz Alanyaspor)

    1. 06 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:49
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