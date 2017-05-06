Galatasaray Arena'da dağıldı

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Igor Tudor, kazanan kadroda değişikliğe gitmedi. Hırvat teknik adam, geride kalan hafta deplasmanda Bursaspor'a karşı 5-0 kazanılan maçın başlangıç 11'ini, Kasımpaşa önünde de aynen sahaya sürdü. Kasımpaşa'da ise cezası Adem Büyük kadroya geri döndü.

Maça Galatasaray golle başlıyordu. Bruma'nın pasıyla ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Podolski'nin şutunda, meşin yuvarlak kaleci Ramazan Köse'den döndü, daha sonra tehlike uzaklaştırıldı. 25. dakikada konuk takımın golü geldi. Soldan gelişen atakta havadan gelen topu ceza sahasında kontrol eden Adem Büyük, pasını ters tarafta bulunan Andre Castro'ya attı. Bu futbolcu, ceza alanının sağ çaprazından yerden yaptığı vuruşla topu uzak köşeden ağlarla buluşturdu. İlk yarı bu skorla sona erdi.

2. yarıda ise Kasımpaşa, Galatasaray'ın baskısını aştıktan sonra 2. golü de buldu. Sarı kırmızılıların penaltı beklediği pozisyonun devamında savunmasını eksik adamla yakalayan Kasımpaşa Turgut Doğan Şahin ile 2. golü buldu ve fark ikiye çıktı.

81. dakikada Kasımpaşa bir gol daha buldu. İlk golün sahibi Andre Castro, hızlı bir atakta sahneye çr kez daha çıktı ve skoru 3-0'a getirdi.

Uzatmada Sneijder harika bir golle skoru 3-1'e getirdi.

Mücadele de bu gollerle 3-0 sona erdi. Böylece sahasında üstüste 2. kez kaybeden Galatasaray 52 puanda. Kasımpaşa ise 40 puanla 7. sıraya yükseldi.