Fırtına evinde duruldu

Medical Park Arena'da oynanan ve Alper Ulusoy'un düdük çaldığı karşılaşmada Kayserispor'un gollerini 6. dakikada Deniz Türüç, 41. ve 75. dakikalarda Raheem Lawal kaydederken Trabzonspor'un golleri 33. dakikada Hugo Rodallega ve 45. dakikada penaltıdan Uğur Demirok'un ayağından geldi.

Mücadeleyi 3-2 galip tamamlayan 15. sıradaki Kayserispor puanını 33'e yükselterek düşme potasından bir adım daha uzaklaşırken, Avrupa hesapları yapan 5. sıradaki Trabzonspor 48 puanda kaldı.

MAÇTAN NOTLAR

Trabzonspor teknik direktörü Ersun Yanal, Kayserispor karşılaşmasına beklenene yakın bir kadroyla çıktı. Ligin 29'uncu haftasında oynanan Gençlerbirliği maçının 11'inden farklı olarak kadroda tek değişiklik yapan Ersun Yanal, Gençlerbirliği karşılaşmasında yaşadığı sakatlığın ardından tedavisine devam edilen ve 18 kişilik kadroda bulunmayan Okay Yokuşlu'nun yerine ilk 11'de Aytaç Kara'ya görev verdi.

AYTAÇ 15 MAÇ ARADAN SONRA İLK 11'DE

Trabzonspor'da orta saha oyuncusu Aytaç Kara, 15 haftanın ardından ilk 11'de görev aldı. Son olarak ligin 14'üncü haftasında oynanan Adanaspor karşılaşmasında ilk 11'de görev yapan 24 yaşındaki futbolcu, 15 hafta sonra Okay'ın yokluğunda teknik direktör Ersun Yanal tarafından ilk 11'de tercih edildi.

YUSUF EDOĞAN 2 HAFTA SONRA KADRODA

Trabzonspor'da Antalyaspor ve Gençlerbirliği ile oynanan maçların kadrosunda tercih edilmeyen Yusuf Erdoğan, Kayserispor karşılaşmasıyla 18 kişilik kadroda yerini aldı. Son olarak ligin 27'nci haftasında oynanan Beşiktaş maçının 18'inde yer alan 24 yaşındaki futbolcu, Kayserispor karşılaşmasıyla yeniden takıma döndü.

MAÇA BEKLENEN İLGİ GÖSTERİLMEDİ

Trabzonspor taraftarları, bordo mavili kulüpten yapılan destek çağrılarına rağmen Kayserispor karşılaşmasına bir önceki iç saha maçlarına oranla beklenen ilgiyi göstermedi. Tribünlerde önemli boşlukların olduğu gözlenirken, konuk ekip taraftarlarıı ise kendilerine ayrılan bölümde yer alarak takımlarına destek verdi. Maç öncesi taraftarlar iki takım futbolcularını da tribünlere çağırarak alkış tuttu ve 'Anadolu' tezahüratlarında bulundu.

KAYSERİSPOR TARAFTARI ŞEHİR TURU ATTI

Bu arada Trabzonspor-Kayserispor karşılaşması öncesi Trabzon'a gelen konuk ekip taraftarları araçlarla şehirde turlayarak Trabzonspor ve Kayserispor lehine tezahüratlarda bulundu. Ayrıca Akyazı Spor Kompleksi'ne gelen iki takım taraftarlarının birbirleriyle dostluk fotoğrafı çekildikleri görüldü.

MAÇ ÖNCESİ DOSTLUK YEMEĞİ

Trabzonspor Yönetim Kurulu tarafından, maç öncesi Kayserispor Kulübü Yönetim Kuruluna dostluk yemeği verildi. Yemeğe; bordo mavili kulübün Başkanı Muharrem Usta, Asbaşkan Ahmet Çubukçu, Genel Sekreter Gençaga Meriç, Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Rıza Egemen, Coşkun Bülbül, Okan Alemdaroğlu ve Özer Bayraktar, Kayserispor Başkanı Murat Erol Bedir ile yönetim kurulu üyeleri katıldı. Yemekte her iki kulüp yetkilileri birbirine karşılıklı olarak başarı dileyerek, maç anısına hediye sundu.