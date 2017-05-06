Dolmabahçe'de 255 milyon €'luk derbi
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasındaki derbi maçta yarın karşı karşıya gelecek Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin toplam piyasa değeri, 255 milyon avroyu buluyor.
Her iki ekibin kadrosunda yer alan futbolcular arasında en pahalı isim, 12,5 milyon avroluk değeriyle Beşiktaş'ın kaptanlarından Oğuzhan Özyakup oldu. Oğuzhan'dan sonra Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Jeremain Lens, 12 milyon avroluk değeriyle ikinci sırada yer aldı. Bu oyuncuları 11,5 milyon avroluk bedelle sarı-lacivertlilerin Danimarkalı savunmacısı Simon Kjaer izledi.
- En pahalı 2 yerli Beşiktaş'ta
Yerli futbolcular arasındaki piyasa değeri sıralamasında ilk 2 sırayı Beşiktaşlı isimler aldı.
İki ekip oyuncuları arasındaki en yüksek değere sahip milli futbolcu Oğuzhan Özyakup, aynı zamanda en pahalı Türk oyuncu oldu. A Milli Takım'ın da golcülüğünü üstlenen siyah-beyazlı forvet Cenk Tosun ise 9 milyon avroluk değeriyle Oğuzhan'ın ardından ikinci sırada yer aldı.
Bu oyuncuları A Milli Takım'ın kaptanı Fenerbahçeli Mehmet Topal takip etti. Deneyimli orta saha oyuncusunun değeri, 8,5 milyon avro olarak gösterildi.
- Beşiktaşlı futbolcuların değeri
"Transfermarkt"a göre siyah-beyazlı takımdaki oyuncuların değerleri şöyle:
|Futbolcu
|Değeri (milyon avro)
|Oğuzhan Özyakup
|12,5
|Aboubakar
|10
|Cenk Tosun
|9
|Talisca
|8
|Demba Ba
|8
|Tolgay Arslan
|6
|Caner Erkin
|6
|Marcelo
|5,5
|Babel
|5
|Necip Uysal
|4,5
|Beck
|4,5
|Mitrovic
|4
|Quaresma
|4
|Gökhan İnler
|3,5
|Rhodolfo
|3,5
|Veli Kavlak
|3
|Adriano
|3
|Gökhan Gönül
|3
|Tosic
|2,5
|Fabricio
|2,5
|Ömer Şişmanoğlu
|2,5
|Hutchinson
|2
|Atınç Nukan
|2
|Ersan Adem Gülüm
|2
|Tolga Zengin
|1,3
|Aras Özbiliz
|1,2
|Utku Yuvakuran
|0,25
- Fenerbahçe'nin en pahalısı Lens
Fenerbahçe'nin piyasa değeri ise şu şekilde belirlendi:
|Futbolcu
|Değeri (milyon avro)
|Lens
|12
|Kjaer
|11,5
|Sow
|11
|De Souza
|9
|Mehmet Topal
|8,5
|Ozan Tufan
|7
|Alper Potuk
|7
|Volkan Şen
|6,5
|Fernandao
|6
|Hasan Ali Kaldırım
|6
|Skrtel
|5,5
|Neustaedter
|5
|Şener Özbayraklı
|5
|Van Persie
|5
|Emenike
|5
|Stoch
|4,5
|İsmail Köybaşı
|4,25
|Van der Wiel
|4
|Chahechouhe
|3
|Karavaiev
|2,5
|Salih Uçan
|2,5
|Fabiano
|2,25
|Volkan Demirel
|2,25
|Ertuğrul Taşkıran
|0,7
|Uygar Zeybek
|0,6
- 06 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 12:03
- Cimbom Balotelli için vites artırdı
Toplam 7
Yorum
t4532 Başına dert alır! Bunu kim zaptedecek?
- Varsa yoksa Fener
Toplam 1
Yorum
ercisli aziz bunuda kaptırırsan artık fenerde yerin yok yeter artık birazda sen onlardan kap eskisi gibi ol
- ''Zararlı çıkarlar''
Toplam 7
Yorum
can Hahaha hiç bir şey yapmadan 2 takımada yerleştirdi :))
Dolmabahçe'de 255 milyon €'luk derbi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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