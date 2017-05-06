Derbide son 15 dakikaya dikkat
Derbi maçta yarın karşılaşacak Beşiktaş ile Fenerbahçe, bu sezon Spor Toto Süper Lig'de müsabakaların son 15 dakikalarında attıkları gollerle ön plana çıkıyor.
Maçların 76 ile 90. dakikaları arasında Beşiktaş, 13 kez fileleri havalandırırken, Fenerbahçe 14 gol buldu.
- Beşiktaş'ın maçları ikinci yarı hareketli geçiyor
Beşiktaş'ın attığı ve yediği goller bakımında ikinci yarılar hareketli geçiyor.
Müsabakaların ilk yarılarında 25 gol atan siyah-beyazlı ekip, kalesinde 11 gol gördü. İkinci yarılarda ise rakip fileleri 33 kez havalandıran Beşiktaş, kalesindeki 17 gole engel olamadı.
- Beşiktaş'ta gollerin dağılımı
Beşiktaş'ın Süper Lig maçlarında 15'er dakikalık bölümlere göre attığı ve yediği gollerin dağılımı şu şekilde:
|Dakika aralığı
|Attığı
|Yediği
|1 - 15
|10
|4
|16 - 30
|7
|5
|31 - 45
|8
|2
|46 - 60
|12
|7
|61 - 75
|8
|6
|76 - 90
|13
|4
- Fenerbahçe, 16-45 dakikalık bölümde atıyor
Fenerbahçe, maçların 16 ile 45. dakikaları arasında golcü kimliğiyle dikkati çekiyor.
Mücadelelerin ilk 15 dakikasında 2 gol atan Fenerbahçe, 16 ile 30. dakikalar arasında 12, 31 ile 45. dakikalar arasında ise 14 kez gol sevinci yaşadı.
Sarı-lacivertliler, 46-60 dakika aralığında 6, 61-75 dakika aralığında 5 ve 76-90 dakika aralığında ise 14 kez fileleri sarstı.
- Fenerbahçe'de gollerin dağılımı
Fenerbahçe'nin Süper Lig maçlarında 15'er dakikalık bölümlere göre attığı ve yediği gollerin dağılımı şu şekilde:
|Dakika aralığı
|Attığı
|Yediği
|1 - 15
|2
|6
|16 - 30
|12
|5
|31 - 45
|14
|4
|46 - 60
|6
|4
|61 - 75
|5
|2
|76 - 90
|14
|6
- 06 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 11:24
- O hakem yine final four’da!
Toplam 2
Yorum
fenerbahçe Bunlara inat,o kupa İstanbul'dan çıkmayacak!!!!
- ''Evet Çinlilere satılsın''
Toplam 6
Yorum
ertan hemen vakit kacirmadan satilsin
- Koray’ı ister misiniz?
Toplam 7
Yorum
salih koray genç ve yeteneklioynadığı zamanlardada takıma katkı sağladı sakatlanmasa banko oynardı kalmalı
Derbide son 15 dakikaya dikkat haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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