Adana'dan Gençler'e evinde darbe
Spor Toto Süper Lig 30. hafta maçında Anadaspor deplasmanda Gençlerbirliği'nin konuğu oldu.
Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanan ve Cüneyt Çakır'ın düdük çaldığı mücadelede konuk Adanaspor'a 3 puanı getiren golü 20. dakikada Mauricio Ramos kaydetti.
Maç Adanaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Bu sonucun ardından ligin son sırasındaki Adanaspor puanını 23'e yükseltirken 7. sıradaki Gençlerbirliği 40 puanda kaldı.
- 06 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 17:54
- ''Evet Çinlilere satılsın''
Toplam 15
Yorum
... satilmasi lazim cünkü bir kulübün sahibi oldumu basarisizlikta isterse yönetimi kovar. böyle yöneticilerin üstünde iyi olmak icin baski olur
- Balkan harekatı!
Toplam 3
Yorum
tsahmet07 sözleşmesi bitecek birsürü kaliteli adam var bonservis paraları lüks gelir tosic ghezzal chopou moting yaya toure vucinic torres honda var
- ''Evet Çinlilere satılsın''
Toplam 15
Yorum
GSfan Dernek sistemi çağdışı. Kulüpler sahip sistemine geçmeli. Çinli, katarlı, amerikalı farketmez kulübü sahibi olsa çerçöp adam kapıdan giremez
Adana'dan Gençler'e evinde darbe haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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