 Adana'dan Gençler'e evinde darbe – Fotomaç – 06 Mayıs 2017
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    06 Mayıs 2017, Cumartesi
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    Adana'dan Gençler'e evinde darbe

    Adana'dan Gençler'e evinde darbe

    Spor Toto Süper Lig 30. hafta maçında Anadaspor deplasmanda Gençlerbirliği'nin konuğu oldu.

    Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanan ve Cüneyt Çakır'ın düdük çaldığı mücadelede konuk Adanaspor'a 3 puanı getiren golü 20. dakikada Mauricio Ramos kaydetti.

    Maç Adanaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

    Bu sonucun ardından ligin son sırasındaki Adanaspor puanını 23'e yükseltirken 7. sıradaki Gençlerbirliği 40 puanda kaldı.

    1. 06 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 17:54
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