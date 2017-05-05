 Varsa yoksa Avrupa – Fotomaç – 05 Mayıs 2017
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    05 Mayıs 2017, Cuma
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    Varsa yoksa Avrupa

    Varsa yoksa Avrupa

    Taraftarı önünde Medipol Başakşehir'i konuk edecek olan Antalyaspor gözünü kararttı.

    Bu akşamki maç öncesi teknik direktör Rıza Çalımbay, rakiplerine puan kaptırmayacaklarını kaydedip, "Bu sezon oynadığımız futbolun karşılığını almak istiyoruz. Güçlü rakibimizi yenip, Avrupa yolunda önemli bir adım atmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.
    1. 05 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:17
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