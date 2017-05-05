Varsa yoksa Avrupa

Taraftarı önünde Medipol Başakşehir'i konuk edecek olan Antalyaspor gözünü kararttı.

Bu akşamki maç öncesi teknik direktör Rıza Çalımbay, rakiplerine puan kaptırmayacaklarını kaydedip, "Bu sezon oynadığımız futbolun karşılığını almak istiyoruz. Güçlü rakibimizi yenip, Avrupa yolunda önemli bir adım atmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.