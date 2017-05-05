 Hakem açıklandı, Beşiktaş ayaklandı – Fotomaç – 05 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Mayıs 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Hakem açıklandı, Beşiktaş ayaklandı

    Hakem açıklandı, Beşiktaş ayaklandı

    Pazar akşamı oynanacak Beşiktaş-F.Bahçe derbisini yönetecek olan , 2014-15’teki maçta Emenike’nin formasını çıkardığı pozisyona ‘görmedim’ demişti

    Süper Lig'in 30. haftasında 7 Mayıs pazar günü Vodafone Arena'da saat 19.00'da başlayacak Beşiktaş-F.Bahçe derbisini yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. Derbinin dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak. En son 594 gün önce geçen sezon Beşiktaş'ın deplasmanda G.Birliği ile 1-1 kberabere aldığı karşılaşmada görev alan Aydınus, bu sezon ilk kez Beşiktaş'ın karşılaşmasını yönetecek. MHK tarafından yapılan bu atama, siyahbeyazlı camia tarafından tepkiyle karşılandı.



    ÖNÜNDEN GEÇTİ, GÖRMEDİ!

    Bunun en önemli sebebi ise, Aydınus'un 2014-15 sezonunda F.Bahçe'nin 1-0 kazandığı karşılaşmada verdiği kararlardı. Aydınus, bu mücadelede Emenike'nin forma çıkarması ve oyundan çıkıp yeniden girmesine kayıtsız kalmış ve hemen önünde gelişen olay için 'görmedim' açıklamasını yapmıştı. Siyah-beyazlılar, Aydınus'un yönettiği son 7 karşılaşmada sadece 1 kez galibiyet elde ederken, 4 beraberlik, 2 de mağlubiyet aldı. Aydınus'un yönettiği derbilerde Beşiktaş 18 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı.

    FİKRET ORMAN'I ÇİLEDEN ÇIKARDI

    Beşiktaş camiası, siyah-beyazlıların hükmen mağlup ilan edildiği Galatasaray maçının bir gün sonrası Fırat Aydınus'a büyük tepki göstermişti. Başkan Fikret Orman, öğle saatlerinde bir basın açıklaması yapmış ve akşam da bir TV programında Aydınus ile ilgili sert ifadeler kullanmıştı. İşte Başkan Orman'ın, hakem Aydınus için sarf ettiği sözler:
    Derbinin hakemiyle ilgili TFF'nin alacağı kararın takipçisi olacağız. Beşiktaşlıların içi rahat olsun, bundan sonra mağdur olanların cezalandırılmasına izin vermeyeceğiz.
    Bir hafta önceki G.Antep-Rize maçındaki hatalarından bahsettik. O maçta Bülent Hoca'yı (Bülent Uygun) dışarı attı. Disiplin Kurulu 3 hafta ceza verdi, Tahkim Kurulu cezayı ortadan kaldırdı. Bu ne demek? Hakemin verdiği kararı Tahkim Kurulu yok saymış demek. Şimdi bu kadar bariz hatalar yapan bir hakemin, bu kadar önemli, Türkiye'deki en yüksek seyirciyle oynanan derbi müsabakasına nasıl verildiğini anlayamadığımı söylüyorum.
    Ben maçı canlı seyrettim. Devre arasında Önder Özen'e söyledim; 'Oyuncularımız dikkatli olsunlar.' Beşiktaş golü attıktan sonra hakem ince ince her kararında Beşiktaş'ın aleyhine hareket etmeye başladı. Benim gördüğüm fotoğraf oydu. Ufak ufak verdiği kararlarla maçın sonucuna etki etti mi? Etti. Burak ikinci golde koluyla aldı verdi gol oldu. Sonuca da etkisi oldu.
    1. 05 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:59
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Hakem açıklandı, Beşiktaş ayaklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.