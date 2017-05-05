Hakem açıklandı, Beşiktaş ayaklandı
Pazar akşamı oynanacak Beşiktaş-F.Bahçe derbisini yönetecek olan Fırat Aydınus, 2014-15’teki maçta Emenike’nin formasını çıkardığı pozisyona ‘görmedim’ demişti
Süper Lig'in 30. haftasında 7 Mayıs pazar günü Vodafone Arena'da saat 19.00'da başlayacak Beşiktaş-F.Bahçe derbisini Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. Derbinin dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak. En son 594 gün önce geçen sezon Beşiktaş'ın deplasmanda G.Birliği ile 1-1 kberabere aldığı karşılaşmada görev alan Aydınus, bu sezon ilk kez Beşiktaş'ın karşılaşmasını yönetecek. MHK tarafından yapılan bu atama, siyahbeyazlı camia tarafından tepkiyle karşılandı.
ÖNÜNDEN GEÇTİ, GÖRMEDİ!
Bunun en önemli sebebi ise, Aydınus'un 2014-15 sezonunda F.Bahçe'nin 1-0 kazandığı karşılaşmada verdiği kararlardı. Aydınus, bu mücadelede Emenike'nin forma çıkarması ve oyundan çıkıp yeniden girmesine kayıtsız kalmış ve hemen önünde gelişen olay için 'görmedim' açıklamasını yapmıştı. Siyah-beyazlılar, Aydınus'un yönettiği son 7 karşılaşmada sadece 1 kez galibiyet elde ederken, 4 beraberlik, 2 de mağlubiyet aldı. Aydınus'un yönettiği derbilerde Beşiktaş 18 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı.
FİKRET ORMAN'I ÇİLEDEN ÇIKARDI
Beşiktaş camiası, siyah-beyazlıların hükmen mağlup ilan edildiği Galatasaray maçının bir gün sonrası Fırat Aydınus'a büyük tepki göstermişti. Başkan Fikret Orman, öğle saatlerinde bir basın açıklaması yapmış ve akşam da bir TV programında Aydınus ile ilgili sert ifadeler kullanmıştı. İşte Başkan Orman'ın, hakem Aydınus için sarf ettiği sözler:
Derbinin hakemiyle ilgili TFF'nin alacağı kararın takipçisi olacağız. Beşiktaşlıların içi rahat olsun, bundan sonra mağdur olanların cezalandırılmasına izin vermeyeceğiz.
Bir hafta önceki G.Antep-Rize maçındaki hatalarından bahsettik. O maçta Bülent Hoca'yı (Bülent Uygun) dışarı attı. Disiplin Kurulu 3 hafta ceza verdi, Tahkim Kurulu cezayı ortadan kaldırdı. Bu ne demek? Hakemin verdiği kararı Tahkim Kurulu yok saymış demek. Şimdi bu kadar bariz hatalar yapan bir hakemin, bu kadar önemli, Türkiye'deki en yüksek seyirciyle oynanan derbi müsabakasına nasıl verildiğini anlayamadığımı söylüyorum.
Ben maçı canlı seyrettim. Devre arasında Önder Özen'e söyledim; 'Oyuncularımız dikkatli olsunlar.' Beşiktaş golü attıktan sonra hakem ince ince her kararında Beşiktaş'ın aleyhine hareket etmeye başladı. Benim gördüğüm fotoğraf oydu. Ufak ufak verdiği kararlarla maçın sonucuna etki etti mi? Etti. Burak ikinci golde koluyla aldı verdi gol oldu. Sonuca da etkisi oldu.
ÖNÜNDEN GEÇTİ, GÖRMEDİ!
Bunun en önemli sebebi ise, Aydınus'un 2014-15 sezonunda F.Bahçe'nin 1-0 kazandığı karşılaşmada verdiği kararlardı. Aydınus, bu mücadelede Emenike'nin forma çıkarması ve oyundan çıkıp yeniden girmesine kayıtsız kalmış ve hemen önünde gelişen olay için 'görmedim' açıklamasını yapmıştı. Siyah-beyazlılar, Aydınus'un yönettiği son 7 karşılaşmada sadece 1 kez galibiyet elde ederken, 4 beraberlik, 2 de mağlubiyet aldı. Aydınus'un yönettiği derbilerde Beşiktaş 18 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı.
FİKRET ORMAN'I ÇİLEDEN ÇIKARDI
Beşiktaş camiası, siyah-beyazlıların hükmen mağlup ilan edildiği Galatasaray maçının bir gün sonrası Fırat Aydınus'a büyük tepki göstermişti. Başkan Fikret Orman, öğle saatlerinde bir basın açıklaması yapmış ve akşam da bir TV programında Aydınus ile ilgili sert ifadeler kullanmıştı. İşte Başkan Orman'ın, hakem Aydınus için sarf ettiği sözler:
Derbinin hakemiyle ilgili TFF'nin alacağı kararın takipçisi olacağız. Beşiktaşlıların içi rahat olsun, bundan sonra mağdur olanların cezalandırılmasına izin vermeyeceğiz.
Bir hafta önceki G.Antep-Rize maçındaki hatalarından bahsettik. O maçta Bülent Hoca'yı (Bülent Uygun) dışarı attı. Disiplin Kurulu 3 hafta ceza verdi, Tahkim Kurulu cezayı ortadan kaldırdı. Bu ne demek? Hakemin verdiği kararı Tahkim Kurulu yok saymış demek. Şimdi bu kadar bariz hatalar yapan bir hakemin, bu kadar önemli, Türkiye'deki en yüksek seyirciyle oynanan derbi müsabakasına nasıl verildiğini anlayamadığımı söylüyorum.
Ben maçı canlı seyrettim. Devre arasında Önder Özen'e söyledim; 'Oyuncularımız dikkatli olsunlar.' Beşiktaş golü attıktan sonra hakem ince ince her kararında Beşiktaş'ın aleyhine hareket etmeye başladı. Benim gördüğüm fotoğraf oydu. Ufak ufak verdiği kararlarla maçın sonucuna etki etti mi? Etti. Burak ikinci golde koluyla aldı verdi gol oldu. Sonuca da etkisi oldu.
- 05 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:59
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Arda Turan'ın menajerinden flaş açıklama
Toplam 3
Yorum
salih demek ki barcelonanin cayciya ihtiyaci varmis
- Mesut’tan yeşil ışık
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Yorum
sami gec bunlari yerlerde surunuyorsun, kimsenin seni fenerde istedigi de yok, kendini pazarlamaya calisma. baska kapiya
- Beşiktaş'ta Atiba sevinci
Toplam 4
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tolga bjk bu macı alacak farklı kazanacak
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