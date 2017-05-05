Derbi parolası: Hücuuum
Beşiktaş-F.Bahçe derbisinde iki takım da oyun planlarını erken gol bulmak üzerine kuruyor.
YENİLDİĞİ MAÇLARI EZBERLETTİ
Fenerbahçe'nin hocası Advocaat ise Beşiktaş'ın mağlup olduğu Lyon ve Başakşehir maçlarını futbolculara defalarca izletti. Bu iki maçı adeta ezberleten Hollandalı çalıştırıcı, "Beşiktaş'ın erken gol yiyince tüm oyun düzeni bozuluyor. Biz de erken bir gol bulursak maçı kazanırız" dedi.
- 05 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:53
- Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi Fırat Aydınus'un
Toplam 11
Yorum
eheuheueheuh Derbi Fenerime Hayırlı olsun.. Eheueheuheu
- Tahkim ceza indirdi
Toplam 8
Yorum
vedaku TFF ve kurulları sürekli Başakşehir ve BJK lehine kararlar veriyor. Ne demek bu saldırı değilde kavga, yazıklar olsun.
- Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi Fırat Aydınus'un
Toplam 11
Yorum
palabıyık in çakır aut Gençlerbirliği-Adanaspor (Ankara 19 Mayıs) (ÇÜNEYT ÇAKIR). cüneyt BJKyi kazandırmayınca bu maça layık görülmüş. oysa geçen yıl
Derbi parolası: Hücuuum haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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