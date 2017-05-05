 Derbi parolası: Hücuuum – Fotomaç – 05 Mayıs 2017
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    05 Mayıs 2017, Cuma
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    Derbi parolası: Hücuuum

    Derbi parolası: Hücuuum

    Beşiktaş-F.Bahçe derbisinde iki takım da oyun planlarını erken gol bulmak üzerine kuruyor.

    , bu sezon Beşiktaş'ın attığı toplam 58 golün 35'ini kaydeden Talisca, Aboubakar ve Cenk Tosun'lu hücum hattına güveniyor. Ayrıca bu isimlere Ba'nın da katılması takımın gücünü artırıyor.

    YENİLDİĞİ MAÇLARI EZBERLETTİ
    Fenerbahçe'nin hocası Advocaat ise Beşiktaş'ın mağlup olduğu Lyon ve Başakşehir maçlarını futbolculara defalarca izletti. Bu iki maçı adeta ezberleten Hollandalı çalıştırıcı, "Beşiktaş'ın erken gol yiyince tüm oyun düzeni bozuluyor. Biz de erken bir gol bulursak maçı kazanırız" dedi.
    1. 05 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:53
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