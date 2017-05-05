Başakşehir'in inadı inat!
Spor Toto Süper Lig'in 30. hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir, Antalyaspor'a konuk oldu. Şampiyonun belli olacağı son 4 haftaya girilirken Başakşehir, zorlu Antalya deplasmanından Stefano Napoleoni'nin 89. dakikada attığı golle 1-0 galip ayrılmayı başardı ve önemli bir üç puanın sahibi oldu.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
14. dakikada sağ kanattan Mbilla'nın ortasında, penaltı noktası üzerinde topa iyi yükselen Deniz Kadah'ın kafa vuruşunda, kaleci Volkan Babacan yatarak meşin yuvarlağı kontrol etti.
16. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Visca'nın ortasında Cengiz Ünder'in kafa vuruşunda, top az farkla yandan auta çıktı.
19. dakikada Sandro'nun defans arkasına attığı topla ceza sahasına giren Celustka'nın vuruşunda, kaleci Volkan Babacan yatarak meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.
26. dakikada sol kanattan ceza sahasına girerek çizgiye inen Adebayor'un ortasında, arka direkte müsait durumda topla buluşan Cengiz Ünder'in vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
29. dakikada ceza sahası ön çizgisi üzerinde topla bulunan Visca'nın vuruşunda, top az farkla üstten auta gitti.
35. dakikada sol kanattan Emre Belözoğlu'nun kullandığı köşe vuruşunda, kaleci Ferhat Kaplan yumruklayarak topu uzaklaştırdı. Ceza sahası dışında topu önünde bulan Adebayor'un vuruşunda, kaleci Ferhat Kaplan'ın penaltı noktası üzerindeki müdahalesiyle meşin yuvarlak oyun alanına geri döndü.
36. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Adebayor'un vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ferhat Kaplan'da kaldı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
- 05 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 21:59
- Şikayet hattı: 444
Toplam 71
Yorum
Turgay Ya ferdi akıncı sen neyine güvenip 2.ayakta 5 numarayı tek atyosun :) sen git idda yorumculugu yap :)
- Hakem açıklandı, Beşiktaş ayaklandı
Toplam 32
Yorum
niğdeli sanki hep yeniyormuş gibi konuşuyorsun son 10 yıla bak öyle konuş siftahı kim yaptı sahanızda aynı tarife geçerli korkunun ecele faydası yok
- Elde var bir!
Toplam 19
Yorum
Kaan67 Adamin youtube bile olumlu bir maçı veya olumlu bir hareketi yok aziz yine çöpleri dolduruyor takıma dagit bakalım kulüp parasini
Başakşehir'in inadı inat! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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