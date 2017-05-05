 Başakşehir'in inadı inat! – Fotomaç – 05 Mayıs 2017
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    05 Mayıs 2017, Cuma
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    Başakşehir'in inadı inat!

    Başakşehir'in inadı inat!

    'in 30. hafta mücadelesinde , 'a konuk oldu. Şampiyonun belli olacağı son 4 haftaya girilirken Başakşehir, zorlu Antalya deplasmanından Stefano Napoleoni'nin 89. dakikada attığı golle 1-0 galip ayrılmayı başardı ve önemli bir üç puanın sahibi oldu.

    Bu sonucun ardından Başakşehir puanını 63 yaptı ve lider Beşiktaş'la arasındaki puan farkını 1'e indirdi. ise 46 puanla 6. sırada kaldı.

    MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
    14. dakikada sağ kanattan Mbilla'nın ortasında, penaltı noktası üzerinde topa iyi yükselen Deniz Kadah'ın kafa vuruşunda, kaleci Volkan Babacan yatarak meşin yuvarlağı kontrol etti.

    16. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Visca'nın ortasında Cengiz Ünder'in kafa vuruşunda, top az farkla yandan auta çıktı.

    19. dakikada Sandro'nun defans arkasına attığı topla ceza sahasına giren Celustka'nın vuruşunda, kaleci Volkan Babacan yatarak meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.

    26. dakikada sol kanattan ceza sahasına girerek çizgiye inen Adebayor'un ortasında, arka direkte müsait durumda topla buluşan Cengiz Ünder'in vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

    29. dakikada ceza sahası ön çizgisi üzerinde topla bulunan Visca'nın vuruşunda, top az farkla üstten auta gitti.

    35. dakikada sol kanattan Emre Belözoğlu'nun kullandığı köşe vuruşunda, kaleci Ferhat Kaplan yumruklayarak topu uzaklaştırdı. Ceza sahası dışında topu önünde bulan Adebayor'un vuruşunda, kaleci Ferhat Kaplan'ın penaltı noktası üzerindeki müdahalesiyle meşin yuvarlak oyun alanına geri döndü.

    36. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Adebayor'un vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ferhat Kaplan'da kaldı.

    Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
    1. 05 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 21:59
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