 Süper Lig'de 30. hafta heyecanı – Fotomaç – 04 Mayıs 2017
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    04 Mayıs 2017, Perşembe
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    Süper Lig'de 30. hafta heyecanı

    Süper Lig'de 30. hafta heyecanı

    Spor Toto Süper Lig'de 30. haftanın perdesi yarın oynanacak Antalyaspor-Medipol Başakşehir karşılaşmasıyla açılacak.

    Antalya Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

    Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 7 Mayıs Pazar günü yapılacak derbi mücadelesine de sahne olacak Süper Lig'de 30. haftanın maç programı şöyle:

    Yarın:

    20.00 Antalyaspor-Medipol Başakşehir (Antalya)

    6 Mayıs Cumartesi:

    16.00 Trabzonspor-Kayserispor (Medical Park Arena)

    16.00 Gençlerbirliği-Adanaspor (Ankara 19 Mayıs)

    19.00 Atiker Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Konya Büyükşehir Belediye)

    19.00 Galatasaray-Kasımpaşa (Türk Telekom Arena)

    7 Mayıs Pazar:

    16.00 Çaykur Rizespor-Bursaspor (Çaykur Didi)

    19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (Vodafone Arena)

    8 Mayıs Pazartesi:

    20.00 Kardemir Karabükspor-Osmanlıspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

    20.00 Akhisar Belediyespor-Gaziantepspor (Manisa 19 Mayıs)

    1. 04 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 09:37
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