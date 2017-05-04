Süper Lig'de 30. hafta heyecanı
Spor Toto Süper Lig'de 30. haftanın perdesi yarın oynanacak Antalyaspor-Medipol Başakşehir karşılaşmasıyla açılacak.
Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 7 Mayıs Pazar günü yapılacak derbi mücadelesine de sahne olacak Süper Lig'de 30. haftanın maç programı şöyle:
Yarın:
20.00 Antalyaspor-Medipol Başakşehir (Antalya)
6 Mayıs Cumartesi:
16.00 Trabzonspor-Kayserispor (Medical Park Arena)
16.00 Gençlerbirliği-Adanaspor (Ankara 19 Mayıs)
19.00 Atiker Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Konya Büyükşehir Belediye)
19.00 Galatasaray-Kasımpaşa (Türk Telekom Arena)
7 Mayıs Pazar:
16.00 Çaykur Rizespor-Bursaspor (Çaykur Didi)
19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (Vodafone Arena)
8 Mayıs Pazartesi:
20.00 Kardemir Karabükspor-Osmanlıspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
20.00 Akhisar Belediyespor-Gaziantepspor (Manisa 19 Mayıs)
- 04 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 09:37
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Toplam 6
Yorum
Besiktasli Arkadasim yeni dunya futbolunda 10 numara forvet arkasi hucum karakteri yuksek olmasi lazim. Messi kac numara oynuyor?
- Sabri’ye yeni sözleşme
Toplam 1
Yorum
REİS SABRİ REİS ZATEN HAK EDİYOR BU SÖZLEŞMEYİ. O GS YI KENDİNDEN DAHA FAZLA DÜŞÜNÜYOR. O GERÇEK GS LI.TAKIMDA YÜZDE BEŞ YÜZ KALMALI.
- ''Balotelli yeni Drogbamız olacak!''
Toplam 8
Yorum
İNŞALLAH İNŞALLAH RÜYANIZ GERÇEK OLUR. AMA NEYLE ALACAKSINIZ. BATIRDIĞINIZ GS LA MI?
Süper Lig'de 30. hafta heyecanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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