Derbi biletleri satışa çıktı
Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında pazar günü Vodafone Arena'da oynanacak derbinin biletleri satışa çıktı.
Mücadelenin bilet fiyatları şöyle:
Kategori 1: 450 TL
Kategori 2: 400 TL
Kategori 3: 350 TL
Kategori 4: 325 TL
Kategori 5: 300 TL
Kategori 6: 275 TL
Kategori 7: 160 TL
Kategori 8: 150 TL
VIP: 950 TL
1903 A-E BLOK: 950 TL
1903 B - D BLOK: 1050 TL
1903 C BLOK: 1100 TL
- 04 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 14:41
- Tahkim ceza indirdi
Toplam 1
Yorum
GFB Bence doğru olanı yapmış. Aslında 1 maçlık ceza yeterli olurdu. ama tarafsız olmayınca tff beşiktaş zorlanmasın diye verilen cezalar bunlar.
- Olympiakos'tan tahrik
Toplam 3
Yorum
Türk Geçmişinden ders almayan bir millet yok olmaya mahkumdur. M.Kemal Atatürk
- Olympiakos'tan tahrik
Toplam 3
Yorum
Türk İzmirde denize dökülürken atlama mesafesi bulamayan yunan şimdi bizi boğaz köprüsünden aşağı dökün diyor.Geçmişinden ders almayan bir yunan
Derbi biletleri satışa çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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