 Derbi biletleri satışa çıktı – Fotomaç – 04 Mayıs 2017
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    04 Mayıs 2017, Perşembe
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    Derbi biletleri satışa çıktı

    Derbi biletleri satışa çıktı

    Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında pazar günü Vodafone Arena'da oynanacak derbinin biletleri satışa çıktı.

    Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 7 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da Vodafone Arena'da Fenerbahçe ile karşılaşacak. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren derbinin biletleri bugün saat 14.00 itibariyle satışa sunuldu.

    Mücadelenin bilet fiyatları şöyle:

    Kategori 1: 450 TL
    Kategori 2: 400 TL
    Kategori 3: 350 TL
    Kategori 4: 325 TL
    Kategori 5: 300 TL
    Kategori 6: 275 TL
    Kategori 7: 160 TL
    Kategori 8: 150 TL
    VIP: 950 TL
    1903 A-E BLOK: 950 TL
    1903 B - D BLOK: 1050 TL
    1903 C BLOK: 1100 TL
    1. 04 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 14:41
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