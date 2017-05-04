Derbi biletleri satışa çıktı

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında pazar günü Vodafone Arena'da oynanacak derbinin biletleri satışa çıktı.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 7 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da Vodafone Arena'da Fenerbahçe ile karşılaşacak. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren derbinin biletleri bugün saat 14.00 itibariyle satışa sunuldu.



Mücadelenin bilet fiyatları şöyle:



Kategori 1: 450 TL

Kategori 2: 400 TL

Kategori 3: 350 TL

Kategori 4: 325 TL

Kategori 5: 300 TL

Kategori 6: 275 TL

Kategori 7: 160 TL

Kategori 8: 150 TL

VIP: 950 TL

1903 A-E BLOK: 950 TL

1903 B - D BLOK: 1050 TL

1903 C BLOK: 1100 TL