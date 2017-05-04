 Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi Fırat Aydınus'un – Fotomaç – 04 Mayıs 2017
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    04 Mayıs 2017, Perşembe
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    Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi Fırat Aydınus'un

    Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi Fırat Aydınus'un

    Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 7 Mayıs Pazar günü oynanacak derbiyi hakem Fırat Aydınus'un yöneteceğini açıkladı.

    Fırat Aydınus son Beşiktaş maçını 21 Eylül 2015'te yönetmişti.

    Gençlerbirliği ile Beşiktaş arasında oynanan mücadele, Dusko Tosic'in kendi kalesine attığı ve Gökhan Töre'nin skoru eşitlediği goller sonrası 1-1'lik berabelikle sonuçlanmıştı.

    Süper Lig'de 30. haftanın hakemleri ve maç programı şöyle:

    5 Mayıs Cuma

    20.00 Antalyaspor-Medipol Başakşehir (Antalya) (ALİ PALABIYIK)

    6 Mayıs Cumartesi:

    16.00 Trabzonspor-Kayserispor (Medical Park Arena) (ALPER ULUSOY)

    16.00 Gençlerbirliği-Adanaspor (Ankara 19 Mayıs) (ÇÜNEYT ÇAKIR)

    19.00 Atiker Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Konya Büyükşehir Belediye) (METE KALKAVAN)

    19.00 Galatasaray-Kasımpaşa (Türk Telekom Arena) (ÖZGÜR YANKAYA)

    7 Mayıs Pazar:

    16.00 Çaykur Rizespor-Bursaspor (Çaykur Didi) (SERKAN ÇINAR)

    19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (Vodafone Arena) (FIRAT AYDINUS)

    8 Mayıs Pazartesi:

    20.00 Kardemir Karabükspor-Osmanlıspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu) (SUAT ARSLANBOĞA)

    20.00 Akhisar Belediyespor-Gaziantepspor (Manisa 19 Mayıs) (HALİL UMUT MELER)

    1. 04 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 13:18
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