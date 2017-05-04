Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi Fırat Aydınus'un
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 7 Mayıs Pazar günü oynanacak derbiyi hakem Fırat Aydınus'un yöneteceğini açıkladı.
Fırat Aydınus son Beşiktaş maçını 21 Eylül 2015'te yönetmişti.
Gençlerbirliği ile Beşiktaş arasında oynanan mücadele, Dusko Tosic'in kendi kalesine attığı ve Gökhan Töre'nin skoru eşitlediği goller sonrası 1-1'lik berabelikle sonuçlanmıştı.
Süper Lig'de 30. haftanın hakemleri ve maç programı şöyle:
5 Mayıs Cuma
20.00 Antalyaspor-Medipol Başakşehir (Antalya) (ALİ PALABIYIK)
6 Mayıs Cumartesi:
16.00 Trabzonspor-Kayserispor (Medical Park Arena) (ALPER ULUSOY)
16.00 Gençlerbirliği-Adanaspor (Ankara 19 Mayıs) (ÇÜNEYT ÇAKIR)
19.00 Atiker Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Konya Büyükşehir Belediye) (METE KALKAVAN)
19.00 Galatasaray-Kasımpaşa (Türk Telekom Arena) (ÖZGÜR YANKAYA)
7 Mayıs Pazar:
16.00 Çaykur Rizespor-Bursaspor (Çaykur Didi) (SERKAN ÇINAR)
19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (Vodafone Arena) (FIRAT AYDINUS)
8 Mayıs Pazartesi:
20.00 Kardemir Karabükspor-Osmanlıspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu) (SUAT ARSLANBOĞA)
20.00 Akhisar Belediyespor-Gaziantepspor (Manisa 19 Mayıs) (HALİL UMUT MELER)
- 04 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 13:18
- Nerede ezeli rekabet
Toplam 12
Yorum
FB77 Fenerbahçe SPOR Kulübü
- Çetinkaya iş başında
Toplam 1
Yorum
gfb karaviev transferini sen yaptıysan çetinkaya git istifa t
- Tahkim ceza indirdi
Toplam 1
Yorum
GFB Bence doğru olanı yapmış. Aslında 1 maçlık ceza yeterli olurdu. ama tarafsız olmayınca tff beşiktaş zorlanmasın diye verilen cezalar bunlar.
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi Fırat Aydınus'un haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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