Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi Fırat Aydınus'un

Fırat Aydınus son Beşiktaş maçını 21 Eylül 2015'te yönetmişti.

Gençlerbirliği ile Beşiktaş arasında oynanan mücadele, Dusko Tosic'in kendi kalesine attığı ve Gökhan Töre'nin skoru eşitlediği goller sonrası 1-1'lik berabelikle sonuçlanmıştı.

Süper Lig'de 30. haftanın hakemleri ve maç programı şöyle:

5 Mayıs Cuma

20.00 Antalyaspor-Medipol Başakşehir (Antalya) (ALİ PALABIYIK)

6 Mayıs Cumartesi:

16.00 Trabzonspor-Kayserispor (Medical Park Arena) (ALPER ULUSOY)

16.00 Gençlerbirliği-Adanaspor (Ankara 19 Mayıs) (ÇÜNEYT ÇAKIR)

19.00 Atiker Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Konya Büyükşehir Belediye) (METE KALKAVAN)

19.00 Galatasaray-Kasımpaşa (Türk Telekom Arena) (ÖZGÜR YANKAYA)

7 Mayıs Pazar:

16.00 Çaykur Rizespor-Bursaspor (Çaykur Didi) (SERKAN ÇINAR)

19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (Vodafone Arena) (FIRAT AYDINUS)

8 Mayıs Pazartesi:

20.00 Kardemir Karabükspor-Osmanlıspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu) (SUAT ARSLANBOĞA)

20.00 Akhisar Belediyespor-Gaziantepspor (Manisa 19 Mayıs) (HALİL UMUT MELER)