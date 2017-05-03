 Derbi biletleri yarın satışa çıkacak – Fotomaç – 03 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    03 Mayıs 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Derbi biletleri yarın satışa çıkacak

    Derbi biletleri yarın satışa çıkacak

    Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 7 Mayıs Pazar günü yapılacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin biletleri yarın satışa çıkacak.

    Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, Vodafone Arena'da oynanacak derbi maçın biletlerinin yarın saat 14.00'te satışa sunulacağı bildirildi. Bilet fiyatlarının 150 ile 450 lira arasında değiştiği kaydedildi.

    Açıklamaya göre, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin bilet fiyatları şöyle:

    Kategori 1: 450

    Kategori 2: 400

    Kategori 3: 350

    Kategori 4: 325

    Kategori 5: 300

    Kategori 6: 275

    Kategori 7: 160

    Kategori 8: 150

    VIP: 950

    1903 A-E Blok: 950

    1903 B-D Blok: 1050

    1903 C Blok: 1100

    1. 03 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 16:43
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Derbi biletleri yarın satışa çıkacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.