Derbi biletleri yarın satışa çıkacak
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 7 Mayıs Pazar günü yapılacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin biletleri yarın satışa çıkacak.
Açıklamaya göre, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin bilet fiyatları şöyle:
Kategori 1: 450
Kategori 2: 400
Kategori 3: 350
Kategori 4: 325
Kategori 5: 300
Kategori 6: 275
Kategori 7: 160
Kategori 8: 150
VIP: 950
1903 A-E Blok: 950
1903 B-D Blok: 1050
1903 C Blok: 1100
- 03 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 16:43
- Şenol Güneş'ten galibiyet reçetesi
Toplam 15
Yorum
hsyn necip le maç kazanamayacağını ne zaman öğreneceksin şenol güneş gökhan inler ne yaptı sana sezon başının en formda oyuncusu yok ettin adamı
- Bu derbide favori Beşiktaş
Toplam 33
Yorum
1616 Beşiktaşlıyım ama şansımız ancak yüzde 5 ... Hangi Büyük Maçı Kazanmışız Güzel Futbolla...
- Kaptan, Fenerbahçe'yi unutmadı
Toplam 1
Yorum
FB ADAM GİBİ ADAM ALEX DE SOUZA.......KAPTAN
Derbi biletleri yarın satışa çıkacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.