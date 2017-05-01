Zirveye ayar

Lider Beşiktaş 7 puan avantajla gittiği Başakşehir deplasmanında şoke oldu Kartal, haftaya şampiyonluğu garantileme hesapları yaparken fark 4’e indi.

Süper Lig'de herkesin gözü bu maçtaydı... Bir yanda lider Beşiktaş, diğer tarafta en yakın takipçisi Medipol Başakşehir. Kartal maç öncesi 7 puanlık avantaja güveniyordu. Gündüz maçında Fenerbahçe'nin Çaykur Rize'yi yenmesiyle ikinciliği bir başka deyişle Şampiyonlar Ligi vizesi tehdit altına giren Başakşehir çok farklı bilenmişti. Maça da fırtına gibi başladı Abdullah Avcı'nın öğrencileri.



Santrayla birlikte Beşiktaş kalesini abluka altına alan Başakşehir 7. dakikada Türk futbolunun son yıllarda yetiştirdiği büyük yetenek Cengiz Ünder'in golüyle 1-0 öne geçti. Çok değil sadece 5 dakika sonra bu kez ustası Adebayor sahne aldı. Visca'dan aldığı pası ağlarla buluşturan Togolu skoru 2-0 yaptı. Durmaya niyeti olmayan Başakşehir, Cengiz Ünder'le 18'de skoru 3-0'a getirdi.



Beşiktaş rakibin stoperleri Yalçın ve Epureanu'nun cezaları nedeniyle forma giymediği mücadelede orta açmayı unuttu. Cenk Tosun, Vincent Aboubakar meşin yuvarlakla buluşamazken Kartal adına 'teselli sayısı' efsane Demba Ba'dan geldi. Senegalli yıldız göğsüyle topu kontrol edip harika bir gol attı. Medipol Başakşehir 3-1'lik galibiyetle yoluna devam etti. Şenol Güneş'in Beşiktaş'ı ise son 5 haftaya 4 puanlık avantajla girdi.