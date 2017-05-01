 Tosic Fenerbahçe derbisinde yok – Fotomaç – 01 Mayıs 2017
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    01 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Fenerbahçe derbisinde yok

    Tosic Fenerbahçe derbisinde yok

    Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Medipol Başakşehir'le karşılaşan Beşiktaş'ta 39.dakikada sarı kart gören Duško , Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düştü

    Medipol Başakşehir karşısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Dusko Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.
    1. 01 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:36
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