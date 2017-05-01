Bursaspor - Galatasaray | Canlı Anlatım

Galatasaray, haftanın kapanış maçında Bursaspor'a konuk oluyor. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 20.00'de başlayan maçı hakem Halis Özkahya yönetiyor. Ligde üst üste aldığı başarısız sonuçlarla taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatan sarı-kırmızılı ekip, kötü gidişe "dur" demeye çalışıyor. Son 4 lig maçında, Trabzonspor, Başakşehir ve Fenerbahçe'ye yenilip, yalnızca Adanaspor karşısında galip gelebilen ve eleştirilerin odağında yer alan Galatasaray için Bursa'daki maç Avrupa Ligi'ne katılma açısından büyük önem taşıyor. Cimbom'un, Trabzonspor'la arasında sadece 1 puan fark bulunuyor.

Bursa BüyükşehirHalis Özkahya20:00

BURSASPOR: Harun, Mert, Ertuğrul, Şamil Çinaz, Aziz Behiç, Merter, Onur, Faty, John, Batalla, Stancu

TEKNİK DİREKTÖR: Mutlu Topçu



GALATASARAY: Muslera, Sabri, Ahmet, Hakan, Carole, Selçuk, Tolga, Yasin, Sneijder, Bruma, Podolski

TEKNİK DİREKTÖR: Igor Tudor



