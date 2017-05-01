Bursaspor - Galatasaray | Canlı Anlatım
Son 4 maçında 3 mağlubiyet alarak taraftarlarını üzen sarı-kırmızılı ekip için karşılaşma büyük önem taşıyor. Avrupa kupalarına katılması tehlikede olan Cimbom puan kaybederse oldukça sıkıntılı bir duruma düşecek.
Galatasaray, haftanın kapanış maçında Bursaspor'a konuk oluyor. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 20.00'de başlayan maçı hakem Halis Özkahya yönetiyor. Ligde üst üste aldığı başarısız sonuçlarla taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatan sarı-kırmızılı ekip, kötü gidişe "dur" demeye çalışıyor. Son 4 lig maçında, Trabzonspor, Başakşehir ve Fenerbahçe'ye yenilip, yalnızca Adanaspor karşısında galip gelebilen ve eleştirilerin odağında yer alan Galatasaray için Bursa'daki maç Avrupa Ligi'ne katılma açısından büyük önem taşıyor. Cimbom'un, Trabzonspor'la arasında sadece 1 puan fark bulunuyor.STAT: Bursa Büyükşehir
HAKEM: Halis Özkahya
SAAT: 20:00
BURSASPOR: Harun, Mert, Ertuğrul, Şamil Çinaz, Aziz Behiç, Merter, Onur, Faty, John, Batalla, Stancu
TEKNİK DİREKTÖR: Mutlu Topçu
GALATASARAY: Muslera, Sabri, Ahmet, Hakan, Carole, Selçuk, Tolga, Yasin, Sneijder, Bruma, Podolski
TEKNİK DİREKTÖR: Igor Tudor
- 01 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 19:55
- ‘Smolov, F.Bahçe’yi seçer’
Toplam 6
Yorum
resul Smolov gelirse direk kombine alırım o derece en az 20 gol garantisi var adamın
- Abdullah Avcı’dan zorunlu rotasyon
Toplam 2
Yorum
kırmızı avrupada gelenden geçenden 6-7 yiyip sonra bursa gibi kaybolucaklar
- ''F.Bahçe 5-10 bin kişiye oynayamaz''
Toplam 5
Yorum
realFB Aziz gitmedikce o tribunler dolmayacak
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