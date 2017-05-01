 Bursaspor - Galatasaray | Canlı Anlatım – Fotomaç – 01 Mayıs 2017
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    01 Mayıs 2017, Pazartesi
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    | Canlı Anlatım

    Bursaspor - Galatasaray | Canlı Anlatım

    Son 4 maçında 3 mağlubiyet alarak taraftarlarını üzen sarı-kırmızılı ekip için karşılaşma büyük önem taşıyor. Avrupa kupalarına katılması tehlikede olan Cimbom puan kaybederse oldukça sıkıntılı bir duruma düşecek.

    Galatasaray, haftanın kapanış maçında Bursaspor'a konuk oluyor. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 20.00'de başlayan maçı hakem Halis Özkahya yönetiyor. Ligde üst üste aldığı başarısız sonuçlarla taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatan sarı-kırmızılı ekip, kötü gidişe "dur" demeye çalışıyor. Son 4 lig maçında, Trabzonspor, Başakşehir ve Fenerbahçe'ye yenilip, yalnızca Adanaspor karşısında galip gelebilen ve eleştirilerin odağında yer alan Galatasaray için Bursa'daki maç Avrupa Ligi'ne katılma açısından büyük önem taşıyor. Cimbom'un, Trabzonspor'la arasında sadece 1 puan fark bulunuyor.

    STAT: Bursa Büyükşehir
    HAKEM: Halis Özkahya

    SAAT: 20:00

    BURSASPOR: Harun, Mert, Ertuğrul, Şamil Çinaz, Aziz Behiç, Merter, Onur, Faty, John, Batalla, Stancu
    TEKNİK DİREKTÖR: Mutlu Topçu

    GALATASARAY: Muslera, Sabri, Ahmet, Hakan, Carole, Selçuk, Tolga, Yasin, Sneijder, Bruma, Podolski
    TEKNİK DİREKTÖR: Igor Tudor

    1. 01 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 19:55
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