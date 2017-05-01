Bursaspor - Galatasaray | 20.00
Son 4 maçında 3 mağlubiyet alarak taraftarlarını üzen sarı-kırmızılı ekip için karşılaşma büyük önem taşıyor. Avrupa kupalarına katılması tehlikede olan Cimbom puan kaybederse oldukça sıkıntılı bir duruma düşecek.
Galatasaray, haftanın kapanış maçında Bursaspor'a konuk olacak. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Halis Özkahya yönetecek. Ligde üst üste aldığı başarısız sonuçlarla taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatan sarı-kırmızılı ekip, kötü gidişe "dur" demeye çalışacak. Son 4 lig maçında, Trabzonspor, Başakşehir ve Fenerbahçe'ye yenilip, yalnızca Adanaspor karşısında galip gelebilen ve eleştirilerin odağında yer alan Galatasaray için Bursa'daki maç Avrupa Ligi'ne katılma açısından büyük önem taşıyor. Cimbom'un, Trabzonspor'la arasında sadece 1 puan fark bulunuyor.STAT: Bursa Büyükşehir
HAKEM: Halis Özkahya
SAAT: 20:00
BURSASPOR: Harun, Mert, Ertuğrul, Şamil Çinaz, Aziz Behiç, Merter, Onur, Faty, John, Batalla, Stancu
TEKNİK DİREKTÖR: Mutlu Topçu
GALATASARAY: Muslera, Sabri, Ahmet, Hakan, Carole, Selçuk, Tolga, Yasin, Sneijder, Bruma, Podolski
TEKNİK DİREKTÖR: Igor Tudor
- 01 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 19:42
- Mahmut Uslu o hareket hakkında konuştu
Toplam 9
Yorum
gs4ever 3 maymunu oynuyor yoneticileri bile .mactan sonrada görmediniz degil mi?
- Florya’da istifa sesleri
Toplam 8
Yorum
Bence Yok Ya ne istifasi PTT 1 Lig Düserse Istifa ederler bence
- Çakır isyanı
Toplam 27
Yorum
nedim kartal bu cüneyt çakır denen hakem bu yönettiği maçı eğerki erkekse avrupa maçı veya şampiyonlar ligi maçında yönetsin eğerki erkek
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