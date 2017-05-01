Galatasaray, haftanın kapanış maçında Bursaspor'a konuk olacak. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Halis Özkahya yönetecek. Ligde üst üste aldığı başarısız sonuçlarla taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatan sarı-kırmızılı ekip, kötü gidişe "dur" demeye çalışacak. Son 4 lig maçında, Trabzonspor, Başakşehir ve Fenerbahçe'ye yenilip, yalnızca Adanaspor karşısında galip gelebilen ve eleştirilerin odağında yer alan Galatasaray için Bursa'daki maç Avrupa Ligi'ne katılma açısından büyük önem taşıyor. Cimbom'un, Trabzonspor'la arasında sadece 1 puan fark bulunuyor.

Bursa BüyükşehirHalis Özkahya20:00

BURSASPOR: Harun, Mert, Ertuğrul, Şamil Çinaz, Aziz Behiç, Merter, Onur, Faty, John, Batalla, Stancu

TEKNİK DİREKTÖR: Mutlu Topçu



GALATASARAY: Muslera, Sabri, Ahmet, Hakan, Carole, Selçuk, Tolga, Yasin, Sneijder, Bruma, Podolski

TEKNİK DİREKTÖR: Igor Tudor



