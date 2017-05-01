Ankara'da sessiz gece
Spor Toto Süper Lig'in 29. hafta maçında Osmanlıspor, Atiker Konyaspor'u ağırladı. Zorlu mücadele golsüz tamamlandı. Ev sahibi ekip 75. dakikada Aminu Umar'la bir penaltı atışından yararlanamadı.
MAÇTAN DAKİKALAR
1. dakikada gelişen Osmanlıspor atağında, ceza alanı dışında topla buluşan Webo'nun arka direkteki Umar'a aktarmak istediği topa, kaleci Kaya Tarakçı altıpas içinde sahip olmayı başardı.
23. dakikada Mehmet Güven'in ceza sahası dışından attığı sert şutta, top kalenin üstünden farklı şekilde auta çıktı.
28. dakikada sol kanatta topla buluşan Bifouma'nın yerden ceza alanına çevirdiği topa hareketlenen Ndiaye'nin şutunda, meşin yuvarlak savunmadan geri döndü.
45+2. dakikada Pinto'nun sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta top yan direkten oyun alanına döndü. Dönen topla ceza alanı dışında buluşan Numan Çürüksu'nun şutunda, meşin yuvarlak kalecinin ellerinde kaldı.
Karşılaşmanın ilk devresi golsüz sona erdi.
48. dakikada gelişen Osmanlıspor atağında ceza alanı içinde Webo ile verkaç yapan Pinto'nun aşırtma vuruşunda, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
67. dakikada Webo'nun ara pasıyla ceza alanında topla buluşan Bifouma'nın şutunda, meşin yuvarlak Douglas'a çarparak hızını kaybetti ve defans topu uzaklaştırdı.
68. dakikada Ndiaye'nin attığı sert şutta, top yandan az farkla auta gitti.
73. dakikada Ndiaye'nin pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Regattin, kaleci Kaya Tarakçı'nın müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.
75. dakikada Umar'ın kullandığı penaltı atışında top yan direkten oyun alanına döndü. Aynı dakika içinde Pinto ile verkaç yapan Umar'ın vuruşunda meşin yuvarlak kornere çıktı.
Müsabaka golsüz eşitlikle sona erdi.
- 01 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 22:21
- Penaltı itirazları!
Toplam 4
Yorum
efe hadi onu es gectin kirmizi vermen icin ahmet calik komalikmi olmaliydi
- Penaltı itirazları!
Toplam 4
Yorum
Aslan BU YIL HAKEMLERDENDE AYRI CEKTIK ALLAHINDAN BULSUNLAR
- Galatasaray'dan gol yağmuru
Toplam 3
Yorum
Aslan BIZ IYI OLUNCA RAKIBIDE HAKEMIDE YENERIZ AHMET'E YAPILAN NET KIRMIZI KART VE PENALTIMIZI VERMEYEN AYNI HAREKETI CAROLE YAPINCA CEZAYI KESTI
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