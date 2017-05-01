 "5 maçta 15 puan hedefliyoruz" – Fotomaç – 01 Mayıs 2017
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    01 Mayıs 2017, Pazartesi
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    "5 maçta 15 puan hedefliyoruz"

    "5 maçta 15 puan hedefliyoruz"

    Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Saral, ligin geri kalan 5 maçlık bölümünde hedeflerinin 15 puan olduğunu söyledi.

    Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile golsüz berabere kalan Trabzonspor, ligin geri kalan 5 maçlık bölümünde 15 puan hedefliyor. Avrupa Kupaları'na katılmayı hedefleyen bordo-mavililerde, yönetim kurulu üyesi Gökhan Saral, ligin son 5 maçında 15 puan hedeflediklerini vurguladı. Saral, kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

    "Son 5 maçta 15 puan. Hedefimiz budur. Bu armaya olan sevgimiz, 'eğer gerçekse' tüm kırgınlıkları örtmelidir. El ele Avrupa'ya gideriz" ifadelerini kullandı.


    1. 01 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:57
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