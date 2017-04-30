Tosic Fenerbahçe derbisinde yok
- 30 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 19:45
- Bruma 15 milyon euro
Toplam 17
Yorum
Murat Brumayı yok fiyatına satarsınız ama 20 milyon dolara bir başka brumayı da alamazsınız.Beceriksizler
- ''Erken seçim fayda getirmez''
Toplam 4
Yorum
Murat Yazıklar olsun senden ümitliydim eğer böyle bir açıklama yaptıysan korkaksın demektir sefada değil cefada geleceksin NOKTA
- Dursun Özbek'ten özeleştiri
Toplam 4
Yorum
ADAM HIC UTANMIYO NE BICIM GS CAMIASI VAR BU ADAM GY'I BITIRDI YERLERI SATTI BORC 2 KAT, GS HER BRANCDA DIBE VURDU,22 OYUNNCU ALDI CEBINE PARALAR CEBE.
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