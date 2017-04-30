Şener Özbayraklı'dan büyük hata
Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Şener Özbayraklı, yaptığı hatayla takımının gol yemesine sebep oldu.
Maçın 14. dakikasında ceza sahasında topu istediği gibi kontrol edemeyen Şener, arkasındaki Çaykur Rizesporlu futbolcuyu fark edemedi. Şener'i hatasını değerlendiren Oğuz Han Aynaoğlu, skoru 1-1'e getiren golü kaydetti.
İlk yarıda hem hucumda hem de savunmada hatalar yapan Şener'in yerine ikinci yarıda Ozan Tufan forma giydi.
- 30 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 18:57
- Bruma 15 milyon euro
Toplam 17
Yorum
Murat Brumayı yok fiyatına satarsınız ama 20 milyon dolara bir başka brumayı da alamazsınız.Beceriksizler
- ''Erken seçim fayda getirmez''
Toplam 4
Yorum
Murat Yazıklar olsun senden ümitliydim eğer böyle bir açıklama yaptıysan korkaksın demektir sefada değil cefada geleceksin NOKTA
- Dursun Özbek'ten özeleştiri
Toplam 4
Yorum
ADAM HIC UTANMIYO NE BICIM GS CAMIASI VAR BU ADAM GY'I BITIRDI YERLERI SATTI BORC 2 KAT, GS HER BRANCDA DIBE VURDU,22 OYUNNCU ALDI CEBINE PARALAR CEBE.
Şener Özbayraklı'dan büyük hata haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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