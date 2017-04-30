Şener Özbayraklı'dan büyük hata

Maçın 14. dakikasında ceza sahasında topu istediği gibi kontrol edemeyen Şener, arkasındaki Çaykur Rizesporlu futbolcuyu fark edemedi. Şener'i hatasını değerlendiren Oğuz Han Aynaoğlu, skoru 1-1'e getiren golü kaydetti.

İlk yarıda hem hucumda hem de savunmada hatalar yapan Şener'in yerine ikinci yarıda Ozan Tufan forma giydi.