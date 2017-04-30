 Şener Özbayraklı'dan büyük hata – Fotomaç – 30 Nisan 2017
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    30 Nisan 2017, Pazar
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    'dan büyük hata

    Şener Özbayraklı'dan büyük hata

    Fenerbahçe'nin milli futbolcusu , yaptığı hatayla takımının gol yemesine sebep oldu.

    Maçın 14. dakikasında ceza sahasında topu istediği gibi kontrol edemeyen Şener, arkasındaki Çaykur Rizesporlu futbolcuyu fark edemedi. Şener'i hatasını değerlendiren Oğuz Han Aynaoğlu, skoru 1-1'e getiren golü kaydetti.

    İlk yarıda hem hucumda hem de savunmada hatalar yapan Şener'in yerine ikinci yarıda Ozan Tufan forma giydi.

    1. 30 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 18:57
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