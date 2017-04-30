Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı yorumu

Karşılaşma sonrası NTV Spor'da maçı yorumlayan Dilmen şu ifadeleri kullandı.



"Son 7 maçın 6'sını kazanmış Fenerbahçe ama maçı eksik Beşiktaş'ın 8 puan gerisinde... Son 4 maç 12 puan almışlar ama çok enteresan... Çok küçük detaylarda saklı olabiliyor."

"Son dört maçın üçüncü kazanıyorsa bir takım bu hünerdir yani... Başakşehir maçını 2-0'dan 2-2'ye getiriyorsa iyi ve doğru yaptığı işlerde var demek ki... Çaykur Rizespor'un iki çok net pozisyonu var."

"Ligin son 3 sırasındaki takım düşecek"

"Fenerbahçe önümüzdeki deplasmanda Beşiktaş maçında Mehmet Topal'ın cezalı olması büyük eksiklik olacak. Neden bugün Kasımpaşa ve Fenerbahçe maç yaptı. Bu takımlar kupa maçı oynadı. Galatasaray-Bursaspor maçı neden Pazartesi? Program dengeleri etkiliyor. Akhisarspor bugün aldığı galibiyetle düzlüğe çıktı. Ligde son sıradaki 3 takım yüksek ihtimal düşecek, Akhisar'ı artık beklemesinler, düşmez" ifadelerini kullandı.

"Bütün üst liglere çıkan kulüpleri bu arada tebrik ediyorum. Rize 1-1'i yakaladı ve 10 dakika boynca 2-1'i yakalayacak oyun oynadı ama olmadı. Rize ikinci yarı daha net pozisyonlar buldu ama sonuçlandıramadı. Son dakikalarda 10 kişi kalınca zor oldu tabi. Sow'un ceza sahası içi oyuncusu olduğunu bilmek lazım artık. Ceza sahası oyuncusu Sow..."

"Camia ile alay ediyor"

"Şener en kötü maçını oynadı, Advocaat'ın onu çıkarması normal. Geçen hafta gol attıran bir isimdi. Emekli olacağını söyledi, şimdi devam ediyor. Bu 20 milyonluk bir camia ile alay etmektir."

"Lens benim için iyi bir oyuncu ama maçtan maça farkediyor. Yıldız oyuncu olmadıysa bunca zaman boyunca demek ki biraz değişik durumlar var. Van Persie ve Sow'un önünde iki oyuncu olması gerekiyor."

"Kalacak isimler olur ama Van Persie ve Sow ile kalacağız denirse uzun süre için Fenerbahçe'nin başına bela olabilir. Sow ve Van Persie iyi oyuncular ama yedek oyuncular... Van Persie yedek bırakılan bir oyuncu değil yedek kalmak isteyen bir futbolcu."

"Böyle bir oyuncuyu ortalaması yüksek diye hatta Sow için bile kritik golleri var, seyircilerin sevdiği bir isim ama Fenerbahçe forması başka bir şey... Persie işin sonuna gelmiş. Kulüpler kendilerini kandırmamalı... Fenerbahçe'nin birinci santrafor alması gerekiyor. Fernandao'da iyileşip gelse o da değildir birinci forvet oyuncusu."

"Lens kalacaksa 4-3-3"



"Mehmet Ekici'nin dışında sırtı dönüp top alabilecek bir oyuncu daha gerekiyor. Oğuzhan'ın tarzında yetenekli bir oyuncu gerekiyor. Sağ ve sol ön gerekiyor. Lens kalacaksa 4-3-3 oynayacak hoca. Sol iç Emre Belözoğlu gibi verip bindirecek. Ekici'nin çok güçlü olması gerekiyor."

"Duran top kullanacak oyuncu yok"



"Fenerbahçe'nin duran top kullanacak oyuncusu yok. Süper Lig'in en kötüsü. Fenerbahçe'nin yetenekli solak oyuncusu yok. 4-3-3 oynanacaksa Aykut Kocaman burada raporunu verecektir. 4-3-3 oynanmayacaksa Lens'i hiç almasınlar. Lens Süper Lig'de paralel ceza sahasına en iyi pas gönderen futbolcu."



"Ç.Rize treni kaçırdı"

"Kayseri kazandı. Akhisar da bu maç oynanmadan önce kazandı, bu da Rize'yi olumsuz etkiledi. Hedefi kazanmaya yönelik. Kazanırsa da Bursa ile içeride oynayacağız hesabı yapıyordur. Akhisar ve Kayseri'nin kazanması strateji değiştirdi. Yedikleri golden sonra 1-1'i bulmaları ve Fenerbahçe'nin paniğinden hücum yaptılar. Orada atacaksın.. Treni kaçırdılar. Alper'in topu yarı alana taşıma oyunu, maçı Fenerbahçe lehine çevirdi."

"Şener çok kötü"

Şener'in bayağı bir kötü savunması var. Van der Wiel'in bir ara oynaması onu geriye götürmüş.

"Fenerbahçe taraftarı işi bırakmış"

Türkiye'nin gerçeği bu, artık böyle. Lig şampiyonluğu dışında hiçbir büyük camianın taraftarının umrunda değil. Aslında çok önemli ancak gördüğümüz gibi. Kalamış'ta falan şu an daha çok insan var. Seyirci profili artık değişti. Bugün kazansa, Başakşehir-Beşiktaş maçına göre farkın 1 puan olma ihtimali var. Fenerbahçe taraftarı işi bırakmış.