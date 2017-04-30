Paşa'ya Akhisar çelmesi
Spor Toto Süper Lig 29. hafta mücadelesinde Kasımpaşa sahasında Akhisar Belediyespor'u konuk etti.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan ve Arda Kardeşler'in düdük çaldığı maçta Akhisar Belediyespor'a 3 puanı getiren golleri 46. dakikada Ricardo Vaz Te ve 65. dakikada Olcan Adın kaydetti.
Akhisar Belediyespor, 2-0 galip geldiği karşılaşmanın ardından puanını 36'ya yükselterek 12. sıraya yerleşirken 10. sıradaki Kasımpaşa 37 puanda kaldı.
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa, 6 Mayıs Cumartesi saat 19.00'da TT Arena'da Galatasaray'ın konuğu olacak; Akhisar Belediyespor ise 8 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00'de sahasında Gaziantepspor'u konuk edecek.
- 30 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 15:11
- Caner’e 350 bin euro
Toplam 5
Yorum
karakartal kıskançlık ne kadar kötü bir şeymiş arkadaş dur bunlar daha iyi günleriniz sizin. yönetim ve planlama böyle bir şey işte çatlayın.
- İşte Beşiktaş’ın toplam borcu
Toplam 5
Yorum
Cüneyt Yani IFLAS !!!
- İşte Beşiktaş’ın toplam borcu
Toplam 5
Yorum
Aciz gfb Kendine bak sen kanarya.2-3 yıl önce borcu olmaya Fener'in 1.5 trilyon borcu var!!
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