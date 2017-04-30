 Paşa'ya Akhisar çelmesi – Fotomaç – 30 Nisan 2017
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    30 Nisan 2017, Pazar
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    Paşa'ya Akhisar çelmesi

    Paşa'ya Akhisar çelmesi

    Spor Toto Süper Lig 29. hafta mücadelesinde Kasımpaşa sahasında Akhisar Belediyespor'u konuk etti.

    Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan ve Arda Kardeşler'in düdük çaldığı maçta Akhisar Belediyespor'a 3 puanı getiren golleri 46. dakikada Ricardo Vaz Te ve 65. dakikada Olcan Adın kaydetti.

    Akhisar Belediyespor, 2-0 galip geldiği karşılaşmanın ardından puanını 36'ya yükselterek 12. sıraya yerleşirken 10. sıradaki Kasımpaşa 37 puanda kaldı.

    Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa, 6 Mayıs Cumartesi saat 19.00'da TT Arena'da Galatasaray'ın konuğu olacak; Akhisar Belediyespor ise 8 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00'de sahasında Gaziantepspor'u konuk edecek.

    1. 30 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 15:11
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