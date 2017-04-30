 Ozan Tufan sağ bek oynadı – Fotomaç – 30 Nisan 2017
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    30 Nisan 2017, Pazar
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    Ozan Tufan sağ bek oynadı

    Ozan Tufan sağ bek oynadı

    Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan, sarı-lacivertli takımda ilk defa sağ bek pozisyonunda oynadı.

    İkinci yarının başında Şener'in yerine oyuna dahil olan Ozan, geçen sezon başında transfer olduğu Fenerbahçe'de ilk defa sağ bekte görev aldı.

    Asıl mevkisi ön libero olan 22 yaşındaki futbolcu, zaman zaman A Milli Futbol Takımı'nda da sağ bekte görev yapmıştı.

    1. 30 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 19:05
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