Ozan Tufan sağ bek oynadı
Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan, sarı-lacivertli takımda ilk defa sağ bek pozisyonunda oynadı.
İkinci yarının başında Şener'in yerine oyuna dahil olan Ozan, geçen sezon başında transfer olduğu Fenerbahçe'de ilk defa sağ bekte görev aldı.
Asıl mevkisi ön libero olan 22 yaşındaki futbolcu, zaman zaman A Milli Futbol Takımı'nda da sağ bekte görev yapmıştı.
- 30 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 19:05
- Seneye şampiyonuz
Toplam 24
Yorum
hakan temür bu değilmiydi üç sene şampiyonuz diyen
- Topun canı var!
Toplam 2
Yorum
seko takımın en yararlı oyuncusu bile olsa gününde olmadığında kenara alabilecek özgüvene sahip hocamız hiç olmadı ki zaten...!! konumuz Olcay..
- 90+2'de 'Moussa Şov'
Toplam 2
Yorum
amasyalı bu maç berabere bite bilir. veya rize yener bu futbolla fener hiç bir şey yapamaz şu anda ilk yarı bitmek üzere skor 1-1
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