Ozan Tufan sağ bek oynadı

İkinci yarının başında Şener'in yerine oyuna dahil olan Ozan, geçen sezon başında transfer olduğu Fenerbahçe'de ilk defa sağ bekte görev aldı.

Asıl mevkisi ön libero olan 22 yaşındaki futbolcu, zaman zaman A Milli Futbol Takımı'nda da sağ bekte görev yapmıştı.