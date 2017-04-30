 Oğuzhan: Her şey kendi elimizde – Fotomaç – 30 Nisan 2017
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    30 Nisan 2017, Pazar
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    Oğuzhan: Her şey kendi elimizde

    Oğuzhan: Her şey kendi elimizde

    Beşiktaş Kaptanıo 3-1'lik Medipol Başakşehir maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

    "Zor maç olacağını biliyorduk. Evlerinde güçlüler. Daha önce Galatasaray'ı da net bir skorla mağlup etmişler. İlk 10 dakika, skoru net gösteriyor. Yavaş başladık. 2-0'da top direkten dönüyor sonra Cengiz'in şutu gol oluyor. Çok atak yaptık ama sonunu getiremedik. Başakşehir 3 kere geldiyse 3 kere gol attı. Hala lider biziz. Haftaya önemli bir maçımız var. Buna hazırlanacağız."

    "18 dakikada rahat başladık. Oyuna giremedik. Kendi oyunumuzu oynayamadık. Her zaman her şey istediğiniz gibi gitmez. Daha çok çalışmamız gerekiyor. Geçen sene de aynı şeyleri yaşadık. Bu puan farkları bizi rahatlatmamalı. Bu hafta iyi dinlenip derbiye hazırlanmanız gerekiyor. Her şey kendi elimizde."

    1. 30 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 21:24
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