Oğuzhan: Her şey kendi elimizde
Beşiktaş Kaptanıo Oğuzhan Özyakup 3-1'lik Medipol Başakşehir maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
"Zor maç olacağını biliyorduk. Evlerinde güçlüler. Daha önce Galatasaray'ı da net bir skorla mağlup etmişler. İlk 10 dakika, skoru net gösteriyor. Yavaş başladık. 2-0'da top direkten dönüyor sonra Cengiz'in şutu gol oluyor. Çok atak yaptık ama sonunu getiremedik. Başakşehir 3 kere geldiyse 3 kere gol attı. Hala lider biziz. Haftaya önemli bir maçımız var. Buna hazırlanacağız."
"18 dakikada rahat başladık. Oyuna giremedik. Kendi oyunumuzu oynayamadık. Her zaman her şey istediğiniz gibi gitmez. Daha çok çalışmamız gerekiyor. Geçen sene de aynı şeyleri yaşadık. Bu puan farkları bizi rahatlatmamalı. Bu hafta iyi dinlenip derbiye hazırlanmanız gerekiyor. Her şey kendi elimizde."
- 30 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 21:24
- Advocaat'tan o soruya imalı yanıt!
Toplam 1
Yorum
ddedde Advocaat gitsede iyi hoca.verilen sözler tutulmadı ona karşı.Karalama haberleri çıkıyor onun için.Asıl Yönetim ve bazı futbolcular gitmeli..
- Şener Özbayraklı'dan büyük hata
Toplam 2
Yorum
sa zaten hep yapıyor geçen haftada ıskalayarak yaptı ...
- Galatasaray kafilesi Bursa'ya geldi
Toplam 1
Yorum
gs bol gol ve kestane şekeri yer gelirler
Oğuzhan: Her şey kendi elimizde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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