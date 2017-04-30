Süper Lig lideri Beşiktaş, 29. hafta mücadelesinde Başakşehir'e konuk oluyor. Ligde 64 puanla lider durumda bulunan siyah-beyazlılar, 57 puanla ikinci sırada yer alan rakibini yendiği takdirde puan farkını 10'a yükseltecek ve şampiyonluğa bir adım daha yaklaşacak. Karşılaşmanın berabere bitmesi durumunda puan farkı 7'de kalacak, Başakşehir'in galip gelmesi durumunda ise 4'e inecek. Bu iki ihtimalde ise bir sonraki hafta oynanacak olan Beşiktaş- Fenerbahçe derbisi, şampiyonluk yarışını direkt olarak etkileyecek.

Başakşehir, Beşiktaş maçına savunmada iki önemli eksikle çıkacak. Geçtiğimiz hafta oynanan Çaykur Rizespor maçında gördüğü 4. sarı kart sonrası cezalı duruma düşen Epureanu ile maç sonrası karıştığı olaylardan dolayı kadro dışı bırakılan ve 5 maç ceza alan Yalçın Ayhan, forma giyemeyecek. Her iki oyuncu da ligde geride kalan 28 haftanın 26'sında forma giymişti. Volkan Babacan, 1 maçlık cezasını Fenerbahçe ile oynanan Türkiye Kupası maçında tamamlarken, yedek kaleci Ufuk Ceylan da cezası nedeniyle kadroda olmayacak.

3 KARTAL CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta Başakşehir karşılaşması öncesi 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üçer sarı kartı bulunan Atiba, Tosic ve Atınç, bugünkü maçta sarı kart görmeleri halinde, F.Bahçe derbisinde cezalı duruma düşecek. Her üç oyuncu, geçen haftaki Adanaspor maçında forma giyerek mücadeleyi kart görmeden tamamlamıştı.

DEFANSTA SIKINTI

Siyah-beyazlı ekip, hücumda etkili futbolla dikkati çekse de son 2 karşılaşmadaki savunma performansıyla kritik Başakşehir maçı öncesi sıkıntı yaşıyor. Ligin 27. haftasında Trabzonspor'dan 3 gol yiyen Beşiktaş, 28. haftadaki Adanaspor karşılaşmasında da kalesinde 2 gol gördü.







STAT: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı

HAKEM: Cüneyt Çakır



YAYIN: beIN SPORTS

SAAT: 19:00

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caiçara,Bekir, Attamah, Eren, Holmen, Emre, Visca, Mossoro, Cengiz, Adebayor

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan, Marcelo, Tosiç, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş