Kartal ava giderken avlandı!

Süper Lig lideri Beşiktaş, 3 as oyuncusu cezalı olan en yakın takipçisi Medipol Başakşehir'i yenip puan farkını 10'a çıkarmanın hesaplarını yapıyordu. Ancak siyah-beyazlılar ava giderken avlandı! Fatih Terim Stadı'ndaki maçta Başakşehir, ilk 18 dakikada peş peşe attığı 3 golle büyük şok yaşayan siyah-beyazlıları nakavt etti.

CENGİZ ÜNDER ŞOV YAPTI

Başakşehir'in siyah-beyazlılar karşısında ilk 18 dakikasında kaleyi bulan 3 şutu da golle sonuçlandı. 4. dakikada Cengiz Ünder, Marcelo'nun ağır kaldığı pozisyonda klas bir vuruşla gol perdesini açtı. 12'de Emmanuel Adebayor farkı 2'ye çıkaran golü attı. Cengiz Ünder, 18. dakikasında kendisinin ve 2. takımının 3. golünü atarak skoru 3-0'a getirdi. Hafta içindeki kupa maçında Fenerbahçe'ye 2 gol atan Cengiz, Beşiktaş maçında da muhteşem performansını sürdürdü ve 4 gün içinde 4. golünü atmış oldu.

ATİBA SAKATLANDI

Karşılaşmanın ilk yarısı 3-0 Başakşehir üstünlüğüyle sona ererken siyah-beyazlılara bir kötü haber de Atiba Hutchinson'dan geldi. 45. dakikada sakatlanan Kanadalı oyuncu maça devam edemedi ve yerini Tolgay Arslan'a bıraktı.

- DEMBA BA, GOLLE DÖNDÜ

Karşılaşmanın 78. dakikasında Cenk Tosun'un yerine oyuna dahil olan Demba Ba, transferinin ardından sonra ilk kez şans bulduğu karşılaşmada gol buldu. Siyah-beyazlı ekipte 2014-2015 sezonunda görev alan ve daha sonra Çin'e transfer olan tecrübeli oyuncu, devre arasında kiralık olarak yeniden kadroya dahil edilmişti. Ligde en son 24 Mayıs 2015'te Galatasaray maçında oynayan Demba Ba, siyah-beyazlı formayla son olarak 14 Mayıs 2015'te Akhisar Belediyespor karşılaşmasında gol atmıştı.



FENERBAHÇE DERBİSİ BÜYÜK ÖNEM KAZANDI

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma 3-1 Başakşehir galibiyetiyle sona erdi. Ev sahibi ekip, gelecek hafta oynanancak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesi lider Beşiktaş'la puan farkını 4'e indirdi. Fenerbahçe'nin de ilk 2 hesapları yaptığı ligde gelecek hafta oynanacak derbi sonrası zirvede ya dananın kuyruğu kopacak, ya da şampiyonluk yarışı kördüğüm olacak!

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'E KARŞI ŞANSIZLIĞI SÜRÜYOR

Medipol Başakşehir'e yenilen Beşiktaş'ın bu rakibine karşı şansızlığı sürdü. Siyah-beyazlı futbol takımı, eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan rakibiyle yaptığı 20 resmi maçtan sadece 4'ünü kazanabildi.

İki ekip arasında 18'si Süper Lig, 2'si de Türkiye Kupası'nda olmak üzere oynanan 20 resmi maçtan 5'ini Medipol Başakşehir, 4'ünü Beşiktaş kazandı, 11 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

İKİLİ AVERAJI RAKİBİNE KAPTIRDI

Beşiktaş, Medipol Başakşehir karşısında aldığı ağır yenilginin yanı sıra önemli kayıplar yaşadı. Hutchinson'ın sakatlığı ve Tosic'in cezalı duruma düşmesiyle gelecek hafta Fenerbahçe ile oynanacak derbi maçı öncesinde sıkıntıya düşen siyah-beyazlı ekip, ikili averajı da Medipol Başakşehir'e kaptırdı. Ligin ilk yarısında evinde rakibiyle 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, sezonun ikinci mücadelesinden 3-1 mağlubiyetle ayrıldı. Sezon sonunda iki takım arasındaki olası puan eşitliğinde Medipol Başakşehir, sıralamada Beşiktaş'ın üstünde yer alacak.