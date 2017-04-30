Hikmet Karaman kahroldu
Fenerbahçe deplasmanında son dakika golüyle kaybeden Rizespor’da Teknik Direktör Hikmet Karaman, maç sonunda düzenlenen basın toplantısında, “Bu maç üzerine fazla söyleyecek bir şey yok" dedi.
Fenerbahçe deplasmanında son dakika golüyle kaybeden Rizespor'da Teknik Direktör Hikmet Karaman, maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi. Uzun konuşmaya gerek olmadığını söyleyen Karaman, "Mağlubiyetten sonra fazla uzun boylu konuşacak bir şey yok. Takım olarak kapasitemizin üzerinde oynadık. 1-1'den sonra kaçırdığımız bir pozisyon var. Sadece Kweiuke'nin değil, bu pozisyonda bir futbolcumuz boşa çıksa gol olacak. 90 dakika iyi oynayıp sonrasında 10 kişi kalıp böyle bir sonuç almak son derece üzüntülü bir durum. Sarı kartı olan futbolcunun kalecinin elindeki topa kafa uzatması sonucu böyle bir durum olması normal. Fazla söylenecek bir durum yok bu kadar" ifadelerini kullandı.
HİKMET KARAMAN'IN F.BAHÇE KABUSU
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, teknik direktörlük kariyerinde 2009 yılından beri Fenerbahçe'ye karşı galibiyet elde edemiyor. 6 yıllık süreçte bir kez daha sahadan boynu bükük ayrılan Hikmet Karaman, son olarak 2009 senesinde Ankaragücü ile Fenerbahçe'yi 2-1 yenmeyi başarmıştı.
HİKMET KARAMAN'IN F.BAHÇE KABUSU
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, teknik direktörlük kariyerinde 2009 yılından beri Fenerbahçe'ye karşı galibiyet elde edemiyor. 6 yıllık süreçte bir kez daha sahadan boynu bükük ayrılan Hikmet Karaman, son olarak 2009 senesinde Ankaragücü ile Fenerbahçe'yi 2-1 yenmeyi başarmıştı.
- 30 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 18:44
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Seneye şampiyonuz''
Toplam 24
Yorum
hakan temür bu değilmiydi üç sene şampiyonuz diyen
- Topun canı var!
Toplam 2
Yorum
seko takımın en yararlı oyuncusu bile olsa gününde olmadığında kenara alabilecek özgüvene sahip hocamız hiç olmadı ki zaten...!! konumuz Olcay..
- 90+2'de 'Moussa Şov'
Toplam 2
Yorum
amasyalı bu maç berabere bite bilir. veya rize yener bu futbolla fener hiç bir şey yapamaz şu anda ilk yarı bitmek üzere skor 1-1
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