 Hikmet Karaman kahroldu – Fotomaç – 30 Nisan 2017
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    30 Nisan 2017, Pazar
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    kahroldu

    Hikmet Karaman kahroldu

    Fenerbahçe deplasmanında son dakika golüyle kaybeden Rizespor’da Teknik Direktör , maç sonunda düzenlenen basın toplantısında, “Bu maç üzerine fazla söyleyecek bir şey yok" dedi.

    Fenerbahçe deplasmanında son dakika golüyle kaybeden Rizespor'da Teknik Direktör , maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi. Uzun konuşmaya gerek olmadığını söyleyen Karaman, "Mağlubiyetten sonra fazla uzun boylu konuşacak bir şey yok. Takım olarak kapasitemizin üzerinde oynadık. 1-1'den sonra kaçırdığımız bir pozisyon var. Sadece Kweiuke'nin değil, bu pozisyonda bir futbolcumuz boşa çıksa gol olacak. 90 dakika iyi oynayıp sonrasında 10 kişi kalıp böyle bir sonuç almak son derece üzüntülü bir durum. Sarı kartı olan futbolcunun kalecinin elindeki topa kafa uzatması sonucu böyle bir durum olması normal. Fazla söylenecek bir durum yok bu kadar" ifadelerini kullandı.

    HİKMET KARAMAN'IN F.BAHÇE KABUSU
    Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, teknik direktörlük kariyerinde 2009 yılından beri Fenerbahçe'ye karşı galibiyet elde edemiyor. 6 yıllık süreçte bir kez daha sahadan boynu bükük ayrılan Hikmet Karaman, son olarak 2009 senesinde Ankaragücü ile Fenerbahçe'yi 2-1 yenmeyi başarmıştı.
    1. 30 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 18:44
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