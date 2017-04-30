Galatasaray kafilesi Bursa'ya geldi
Spor Toto Süper Ligi'n 29'uncu haftasında yarın Bursaspor ile karşılaşacak Galatasaray takımı Bursa'ya geldi.
İstanbul'dan deniz otobüsüyle Mudanya'ya gelen Galatasaray kafilesini sarı- kırmızılı taraftarlar karşıladı. Bazı taraftarlar futbolcular ile hatıra fotoğrafı çektirdi. İstanbul ekibi, buradan da otobüsle konaklayacağı otele geçti. Bursaspor ile Galatasaray yarın saat 20.00'de Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
- 30 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 19:02
- Seneye şampiyonuz
Toplam 24
Yorum
hakan temür bu değilmiydi üç sene şampiyonuz diyen
- Topun canı var!
Toplam 2
Yorum
seko takımın en yararlı oyuncusu bile olsa gününde olmadığında kenara alabilecek özgüvene sahip hocamız hiç olmadı ki zaten...!! konumuz Olcay..
- 90+2'de 'Moussa Şov'
Toplam 2
Yorum
amasyalı bu maç berabere bite bilir. veya rize yener bu futbolla fener hiç bir şey yapamaz şu anda ilk yarı bitmek üzere skor 1-1
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