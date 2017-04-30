Fenerbahçe - Çaykur Rizespor
Spor Toto Süper Lig 29. Hafta mücadelesinde 53 puan 25 averaj ile 3. sırada yer alan Fenerbahçe, 24 puan -16 averaj ile 17. sırada yer alan Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor.
- 30 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 15:58
- Formalar elde kaldı
Toplam 4
Yorum
GSli1905 GS böyle devam etsin :) Sabri,Hakan,de Jong,Çalik,Aziz,inan, bunlari yazan Formayi kim almak ister ? Isimsiz Formayida Tepki amacli kimse almiyor ;) Ayrilacaklari ve Kiralanacaklari yazmadim :-p
- Manga geliyor
Toplam 5
Yorum
serdar akay mehmet özbek cenk ergün scout şefi emre utkucan v ekib =i rivadan gelecek parayı 4.5 yıl sonra bitirip gsyi iflas ettirecek ftbl cahilleri
- Bruma 15 milyon euro
Toplam 15
Yorum
...... Herkezin yaptigini yapacaklar,yani Sözlesmesini uzatiyoruz ;)
Fenerbahçe - Çaykur Rizespor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.