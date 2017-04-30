 Fenerbahçe - Çaykur Rizespor – Fotomaç – 30 Nisan 2017
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    30 Nisan 2017, Pazar
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    Fenerbahçe - Çaykur Rizespor

    Fenerbahçe - Çaykur Rizespor

    Spor Toto Süper Lig 29. Hafta mücadelesinde 53 puan 25 averaj ile 3. sırada yer alan Fenerbahçe, 24 puan -16 averaj ile 17. sırada yer alan Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor.

    Fenerbahçe'nin ilk 11'i:

    Fabiano, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Alper, Aatif, Lens, Moussa Sow

    Ç. Rizespor'un ilk 11'i:

    Gökhan, Fink, Ali Yakoubi, Saadane, İsmael, Robin Yalçın ,Petrucci, Nosa, Oğuzhan ,Süleyman Koç, Kweuke

    1. 30 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 15:58
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