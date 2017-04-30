Cengiz Han!

Karşılaşmada 2 gol atarak takımının aldığı galibiyette büyük rol oynayan Cengiz Ünder, gösterdiği performansla tüm gözleri üzerine çekti.

Sezon başında Altınordu'dan 700 bin Euro'ya transfer edilen 1997 doğumlu Cengiz Ünder, bu sezon çıktığı 37 maçta 9 gol, 7 asist yaparak takımının attığı 16 gole doğrudan katkı yapmış oldu.

Öte yandan yıldız oyuncunun bonservisinin %30'u Altınordu'da bulunurken oyuncunun bir sonraki transferinde bonservis ücretinin %30'u Altınordu kulübüne gidecek.

İşte Cengiz Ünder'in gol attığı o maçlar:

Aytemiz Alanyaspor 0-5 Medipol Başakşehir (1)

Medipol Başakşehir 5-1 Akhisar Belediye Spor (1)

Beşiktaş 1-1 Medipol Başakşehir (1)

Medipol Başakşehir 5-0 Kayserispor (1)

Konyaspor 0-3 Medipol Başakşehir (1)

Medipol Başakşehir 3-1 Beşiktaş (2)

Medipol Başakşehir 2-2 Fenerbahçe (2)