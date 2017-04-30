 Cengiz Han! – Fotomaç – 30 Nisan 2017
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    30 Nisan 2017, Pazar
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    Cengiz Han!

    Cengiz Han!

    Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir, sahasında Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti.

    Karşılaşmada 2 gol atarak takımının aldığı galibiyette büyük rol oynayan , gösterdiği performansla tüm gözleri üzerine çekti.

    Sezon başında Altınordu'dan 700 bin Euro'ya transfer edilen 1997 doğumlu Cengiz Ünder, bu sezon çıktığı 37 maçta 9 gol, 7 asist yaparak takımının attığı 16 gole doğrudan katkı yapmış oldu.

    Öte yandan yıldız oyuncunun bonservisinin %30'u Altınordu'da bulunurken oyuncunun bir sonraki transferinde bonservis ücretinin %30'u Altınordu kulübüne gidecek.

    İşte Cengiz Ünder'in gol attığı o maçlar:

    Aytemiz Alanyaspor 0-5 Medipol Başakşehir (1)

    Medipol Başakşehir 5-1 Akhisar Belediye Spor (1)

    Beşiktaş 1-1 Medipol Başakşehir (1)

    Medipol Başakşehir 5-0 Kayserispor (1)

    Konyaspor 0-3 Medipol Başakşehir (1)

    Medipol Başakşehir 3-1 Beşiktaş (2)

    Medipol Başakşehir 2-2 Fenerbahçe (2)

    1. 30 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 21:25
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