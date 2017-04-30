Cengiz Han!
Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir, sahasında Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti.
Karşılaşmada 2 gol atarak takımının aldığı galibiyette büyük rol oynayan Cengiz Ünder, gösterdiği performansla tüm gözleri üzerine çekti.
Sezon başında Altınordu'dan 700 bin Euro'ya transfer edilen 1997 doğumlu Cengiz Ünder, bu sezon çıktığı 37 maçta 9 gol, 7 asist yaparak takımının attığı 16 gole doğrudan katkı yapmış oldu.
Öte yandan yıldız oyuncunun bonservisinin %30'u Altınordu'da bulunurken oyuncunun bir sonraki transferinde bonservis ücretinin %30'u Altınordu kulübüne gidecek.
İşte Cengiz Ünder'in gol attığı o maçlar:
Aytemiz Alanyaspor 0-5 Medipol Başakşehir (1)
Medipol Başakşehir 5-1 Akhisar Belediye Spor (1)
Beşiktaş 1-1 Medipol Başakşehir (1)
Medipol Başakşehir 5-0 Kayserispor (1)
Konyaspor 0-3 Medipol Başakşehir (1)
Medipol Başakşehir 3-1 Beşiktaş (2)
Medipol Başakşehir 2-2 Fenerbahçe (2)
- 30 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 21:25
- Kartal ava giderken avlandı!
Toplam 1
Yorum
rezalet şenol güneş istifa......................................................
- Dursun Özbek'ten özeleştiri
Toplam 9
Yorum
eko dursun özbek gs taraftarına artık sabır deme yeter artık 8derbinin 7si mağlbyet bi berbrlik basket aynı valeybol aynı utnmıyomusun.istfa et
- Tosic Fenerbahçe derbisinde yok
Toplam 3
Yorum
LİDER GFB alıskınsınız tabi uzaktan takib atmeye bide artık zevk almaya başlamıslar
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