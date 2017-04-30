90+2'de 'Moussa Şov'

Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı 8.500 civarında taraftar izledi.

beIN Spors 1 ekranlarından naklen yayınlanan maçta Ali Palabıyık düdük çaldı.

Karşılaşmada Fenerbahçe'nin ilk golünü henüz 3. dakikada Moussa Sow kaydederken Çaykur Rizespor'un beraberlik golü 14. dakikada Oğuz Han Aynaoğlu'nun ayağından geldi.

Maçın 90. dakikasında Rizespor'da Marwane Saadane ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışına gönderildi, galibiyet için bastıran sarı lacivertlilerde 90+2. dakikada Moussa Sow yine sahneye çıktı ve attığı kafa golüyle takımına 3 puanı getiren isim oldu.

Bu beraberliğin ardından ligde 3. sırada bulunan Fenerbahçe 56 puana yükseltirken, 17. sıradaki Çaykur Rizespor ise 24 puanda kaldı.

Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, 7 Mayıs Pazar günü Beşiktaş deplasmanına çıkacak; Çaykur Rizespor ise aynı gün sahasında Bursaspor'u konuk edecek.

MAÇTAN NOTLAR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk ettikleri maçın ilk 11'inde 3'ü zorunlu 5 değişiklik yaptı.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Hollandalı teknik adam, hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Medipol Başakşehir'le 2-2 berabere kaldıkları maçın ilk 11'inde 5 değişikliğe gitti.

Sarı-lacivertli takımda Volkan Demirel ve Robin van Persie sarı kart cezaları, Simon Kjaer ise sakatlığı nedeniyle Çaykur Rizespor karşısında oynayamadı. Advocaat, kupada oynattığı Ozan Tufan ve İsmail Köybaşı'nı da yedek kulübesinde oturttu.

Fenerbahçe'de bu isimleri yerine kalede Fabiano Ribeiro, stoperde Roman Neustaedter, sol bekte Hasan Ali Kaldırım, orta sahada Alper Potuk, ileri uçta ise Moussa Sow forma giydi.

Advocaat, Süper Lig'de son oynanan Galatasaray derbisine göre ise 3 değişikliğe gitmek zorunda kaldı. Galatasaray derbisinde oynayan Volkan Demirel, Van Persie ile Kjaer, bu maçta oynayamadı.

- Mehmet Topal yetişti, Kjaer yok

Fenerbahçe'de kupa maçında sakatlanan Mehmet Topal lig maçına yetişirken, Kjaer kadroda yer almadı.

Adalesinde ağrılar bulunan ve cuma günü antrenmana çıkmayan Mehmet, dün ise takımla çalışmıştı.

Medipol Başakşehir maçının ilk yarısında sol üst adalesinde zorlanma nedeniyle oyundan çıkan Kjaer ise Çaykur Rizespor maçına yetiştirilemedi.

Fenerbahçe'de Kjaer'in diğer sakat futbolcular Gregory van der Wiel, Jose Fernandao ile migren rahatsızlığı bulunan Volkan Şen ve sarı kart cezalıları Volkan Demirel ile Van Persie'nin yanı sıra Oleksandr Karavaiev, kadroda bulunmadı.

- Sow 2 ay sonra ligde ilk 11'de

Fenerbahçe'nin Senegalli forveti Sow, ligde 2 ayı aşkın bir süre sonra ilk 11'de forma şansı buldu.

Van Persie'nin cezası nedeniyle forma giyen Sow, son olarak ligde 26 Şubat'ta oynanan 22. hafta maçında Gaziantepspor karşısında ilk 11'de oynamıştı. Fenerbahçe'nin bu sezon ligdeki en golcü (9 gol) futbolcusu Sow, Süper Lig'de 6 maç sonra ilk 11'de forma giydi.

- Emenike ve Stoch ligde 7 maç sonra kadroda

Fenerbahçe'nin Nijeryalı futbolcusu Emmanuel Emenike ile Slovak kanat oyuncusu Miroslav Stoch, Süper Lig'de 7 maç sonra 18 kişilik kadroya dahil edildi.

Geçen yıl aralık ayında kadro dışı bırakılan ancak şubat ayında yeninde takımla çalışmalara başlayan Emenike, affedildikten sonra Süper Lig'de sadece 19 Şubat'taki Kasımpaşa maçında 18 kişilik kadroya dahil edilmişti. Ligde son olarak 20 Kasım'daki Galatasaray derbisinde forma şansı bulan Emenike, UEFA Avrupa Ligi'nde 16 Şubat'ta oynanan Krasnodar maçından sonra ise bir daha teknik direktör Advocaat'tan süre alamadı.

Stoch ise Kasımpaşa maçında ilk 11'de forma giydikten sonra lig ve kupada hiçbir maçta 18 kişilik kadroya dahil edilmemişti.

- Çaykur Rizespor'da tek değişiklik

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, geçen hafta Medipol Başakşehir'le 3-3 berabere kaldıkları maçın ilk 11'inde zorunlu bir değişiklik yaptı.

Geçen hafta oyundan çıktıktan sonra kırmızı kart gören Bright Edomwonyi'nin yerine Karadeniz temsilcisinde Oğuz Han Aynaoğlu forma giydi.

Öte yandan Gaziantepspor'un hayatını kaybeden Çek futbolcusu Frantisek Rajtoral için maç öncesinde saygı duruşunda bulunuldu.