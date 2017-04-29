Trabzonspor fırsat tepti

Ligin 2'nci yarısında geride kalan 12 haftada sadece 1 mağlubiyet alarak topladığı 29 puanla Avrupa için iddialı konuma gelen Fırtına, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Medical Park Arena'da Gençlerbirliği'ni ağırladı. 86. dakikada kaptan Ahmet Oğuz'un kırmızı kart görmesiyle maçı 10 kişi tamamlayan rakibi karşısında gol kaçırma rekoru kıran bordo-mavililer, 4'üncü sıraya yükselme fırsatını geri çevirdi.

Kritik maçta 2 puan bırakan Trabzonspor bu sonucun ardından 48 puanla haftayı 5'inci sırada tamamladı. Ligin rahat takımlarından Gençlerbirliği ise 40 puanla 7. basamakta yer aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasındaki Trabzonspor-Gençlerbirliği maçının ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

2. dakikada Olcay Şahan'ın pasında, ceza alanı ön çizgisi üzerinden N'Doye'un sert şutunda, kaleci Hopf topu üstten kornere çeldi.

9. dakikada Yusuf Yazıcı'nın sağdan ortasında, ceza alanı içinde Rodallega'nın kafa vuruşunda, top az farkla üstten auta gitti.

11. dakikada Khalili'nin soldan kullandığı korner atışında, arka direkte yalnız kalan Luccas Claro'nun yakın mesafeden yere çarptırarak yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

21. dakikada Onur Recep Kıvrak'ın uzun pasında savunmanın arkasında sol çaprazında topla buluşarak kaleci Hopf ile karşı karşıya kalan Olcay Şahan'ın şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

24. dakikada Onazi'nin uzun pasında, sağ çaprazda kaleci Hopf ile karşı karşıya kalan Rodallega'nın şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

33. dakikada Okay Yokuşlu'nun pasında ceza alanı dışında topla buluşan Yusuf Yazıcı'nın şutunda, meşin yuvarlak kaleci Hopf'ta kaldı.

42. dakikada sakatlanan Okay Yokuşlu'nun yerine Castillo oyuna dahil oldu.

45+2. dakikada Yusuf Yazıcı'nın sağdan kullandığı korner atışında, iyi yükselen Rodallega'nın sert kafa vuruşunda, top az farkla üsten auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

GENÇLERBİRLİĞİ 10 KİŞİ!

86. dakikada Gençlerbirliği sahada 10 kişi kaldı. Başkent ekibinde kaptan Ahmet Oğuz, taç atışının kullanılmasını engellediği gerekçesiyle ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Stat: Medical Park Arena

Hakemler: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu

Trabzonspor: Onur Recep Kıvrak, Pereira, Uğur Demirok, Durica, Mas, Okay Yokuşlu (Dk. 42 Castillo), Onazi, Olcay Şahan, Yusuf Yazıcı, N'Doye, Rodallega

Gençlerbirliği: Hopf, Ahmet Oğuz, Luccas Claro, Palitsevich, Anıl Karaer, Uğur Çiftçi, Scekic, Serdar Gürler, Khalili, Aydın Karabulut, Rantie