Kayserispor rahat kazandı
Spor Toto Süper Lig'in 29. hafta maçında Kayserispor, sahasında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti.
Sergen Yalçın'ın görevi bırakmasının ardından Mesut Bakkal'ın teknik direktörlük koltuğuna oturduğu Kayserispor, ilk maçından galibiyetle ayrıldı. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayan sarı-kırmızılılar, sahadan 3-0 galip ayrıldı. Konuk ekipte Kenneth Omeruo'nun ilk yarının sonunda kırmızı kart gördüğü maçta Kayserispor'a galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Larrys Mabiala, 62 ve 83. dakikalarda Welliton attı. Bu sonuçla Kayserispor puanını 30'a yükseltirken, Aytemiz Alanyaspor 34 puanda kaldı.
- 29 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 18:05
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Kara Kartal’ın Taison atağı
Toplam 7
Yorum
awentador Şu fenerin talip olduğu isimleri bırakın adamlar sonra biz buluyoruz olmasınlar .
- Talisca’ya Manchester kancası
Toplam 1
Yorum
hattrick Talihsman gidebilir yerine Jack Wilshereyi alırsanız yeri fazlası ile dolmuş olacaktır .
- Beşiktaş'ın Başakşehir'e şansı tutmuyor
Toplam 1
Yorum
awentador Başakşehiri unutamayacağı bir sonuçla yenip bırakacaksın . Kendilerini Barcelona zannediyorlar .
Kayserispor rahat kazandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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