 Kayserispor rahat kazandı – Fotomaç – 29 Nisan 2017
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    29 Nisan 2017, Cumartesi
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    Kayserispor rahat kazandı

    Kayserispor rahat kazandı

    Spor Toto Süper Lig'in 29. hafta maçında Kayserispor, sahasında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti.

    Sergen Yalçın'ın görevi bırakmasının ardından Mesut Bakkal'ın teknik direktörlük koltuğuna oturduğu Kayserispor, ilk maçından galibiyetle ayrıldı. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayan sarı-kırmızılılar, sahadan 3-0 galip ayrıldı. Konuk ekipte Kenneth Omeruo'nun ilk yarının sonunda kırmızı kart gördüğü maçta Kayserispor'a galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Larrys Mabiala, 62 ve 83. dakikalarda Welliton attı. Bu sonuçla Kayserispor puanını 30'a yükseltirken, Aytemiz Alanyaspor 34 puanda kaldı.
    1. 29 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 18:05
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