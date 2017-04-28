Süper Lig’de 29. hafta heyecanı bugün başlıyor

Spor Toto Süper Lig'de 29'uncu hafta heyecanı bu akşam oynanacak Gaziantepspor-Kardemir Karabükspor karşılaşmasıyla start alacak.

Gaziantep Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi Özgür Yankaya yönetecek ve beIN Sports naklen ekranlara getirecek. 25 puanla 16. sırada yer alan ve ligde kalma mücadelesi veren Bülent Uygun'un çalıştırdığı Gaziantep'te sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor. Deplasmanda 9 maçtır kazanamayan Karabük ise bu şanssızlığını kırmak istiyor.