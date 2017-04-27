TFF 1. Lig'de 30. hafta
TFF 1. Lig'de 30. hafta heyecanı yarın oynanacak 3 müsabakayla başlayacak.
TFF 1. Lig'de 30. haftanın maç programı şöyle:
Yarın:
18.00 Mersin İdmanyurdu-Eskişehirspor (Mersin)
18.00 Samsunspor-Ümraniyespor (Samsun 19 Mayıs)
18.30 Sivasspor-Giresunspor (Yeni 4 Eylül)
29 Nisan Cumartesi:
15.00 Denizlispor-Elazığspor (Denizli Atatürk)
15.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepe (Malatya İnönü)
16.00 Altınordu-Şanlıurfaspor (Bornova)
18.30 Adana Demirspor-Bandırmaspor (5 Ocak Fatih Terim)
30 Nisan Pazar:
16.00 Balıkesirspor-Boluspor (Balıkesir Atatürk)
18.30 Büyükşehir Gaziantepspor-Manisaspor (Kalyon Arena)
- 27 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 09:44
- Ayrılığın eşiğindeler
Toplam 4
Yorum
mustafa yöneticiler ilk önce tugoru gödersin hakan baltayı sinan gümüşü değil nlar bu takımın bel kemikleri oynatması bilmeyen adama adam mı denir .
- Medipol Başakşehir’de Mahmut şoku
Toplam 6
Yorum
maltepeli evet adaletin olmadığı yerde arkadaşım doğru söylüyorsun adaletin olmadığı yevde volkana 1 maç ceza veriyorlar diymi ne kadar ayıp doğrusun
- İlk raund berabere
Toplam 3
Yorum
ozgur fb bu futbolla nereye kadar gıdecek
TFF 1. Lig'de 30. hafta haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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