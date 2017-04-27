Süper Lig'de 29. hafta heyecanı
Spor Toto Süper Lig'de 29. haftanın perdesi yarın oynanacak Gaziantepspor-Kardemir Karabükspor karşılaşmasıyla açılacak.
Süper Lig'de 29. haftanın maç programı şöyle:
Yarın:
20.00 Gaziantepspor-Kardemir Karabükspor (Kalyon Arena)
29 Nisan Cumartesi:
16.00 Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
19.00 Trabzonspor-Gençlerbirliği (Medical Park Arena)
30 Nisan Pazar:
13.00 Kasımpaşa-Akhisar Belediyespor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor (Ülker)
19.00 Adanaspor-Antalyaspor (5 Ocak Fatih Terim)
19.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
1 Mayıs Pazartesi:
20.00 Bursaspor-Galatasaray (Bursa Büyükşehir Belediye)
20.00 Osmanlıspor-Atiker Konyaspor (Osmanlı)
- 27 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 09:29
- Ayrılığın eşiğindeler
Toplam 4
Yorum
mustafa yöneticiler ilk önce tugoru gödersin hakan baltayı sinan gümüşü değil nlar bu takımın bel kemikleri oynatması bilmeyen adama adam mı denir .
- Medipol Başakşehir’de Mahmut şoku
Toplam 6
Yorum
maltepeli evet adaletin olmadığı yerde arkadaşım doğru söylüyorsun adaletin olmadığı yevde volkana 1 maç ceza veriyorlar diymi ne kadar ayıp doğrusun
- İlk raund berabere
Toplam 3
Yorum
ozgur fb bu futbolla nereye kadar gıdecek
Süper Lig'de 29. hafta heyecanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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