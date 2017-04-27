 Süper Lig'de 29. hafta heyecanı – Fotomaç – 27 Nisan 2017
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    27 Nisan 2017, Perşembe
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    Süper Lig'de 29. hafta heyecanı

    Süper Lig'de 29. hafta heyecanı

    Spor Toto Süper Lig'de 29. haftanın perdesi yarın oynanacak Gaziantepspor-Kardemir Karabükspor karşılaşmasıyla açılacak.

    Kalyon Arena'da oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

    Süper Lig'de 29. haftanın maç programı şöyle:

    Yarın:

    20.00 Gaziantepspor-Kardemir Karabükspor (Kalyon Arena)

    29 Nisan Cumartesi:

    16.00 Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

    19.00 Trabzonspor-Gençlerbirliği (Medical Park Arena)

    30 Nisan Pazar:

    13.00 Kasımpaşa-Akhisar Belediyespor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

    16.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor (Ülker)

    19.00 Adanaspor-Antalyaspor (5 Ocak Fatih Terim)

    19.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

    1 Mayıs Pazartesi:

    20.00 Bursaspor-Galatasaray (Bursa Büyükşehir Belediye)

    20.00 Osmanlıspor-Atiker Konyaspor (Osmanlı)

    1. 27 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 09:29
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