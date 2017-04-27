 Başakşehir - Beşiktaş maçını o yönetecek – Fotomaç – 27 Nisan 2017
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    27 Nisan 2017, Perşembe
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    Başakşehir - Beşiktaş maçını o yönetecek

    Başakşehir - Beşiktaş maçını o yönetecek

    Medipol Başakşehir - Beşiktaş arasında oynanacak Spor Toto Süper Lig 29. hafta mücadelesini Cüneyt Çakır yönetecek.

    Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu. Merkez Hakem Kurulu tarafından Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, maçlarda düdük çalacak hakemler şöyle:

    Yarın

    20.00 Gaziantepspor - Kardemir Karabükspor : Özgür Yankaya

    29 Nisan Cumartesi

    16.00 Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor: Halil Umut Meler

    19.00 Trabzonspor - Gençlerbirliği: Fırat Aydınus

    30 Nisan Pazar

    13.00 Kasımpaşa - Akhisar Belediyespor: Arda Kardeşler

    16.00 Fenerbahçe - Çaykur Rizespor: Ali Palabıyık

    19.00 Adanaspor - Antalyaspor: Alper Ulusoy

    19.00 Medipol Başakşehir - Beşiktaş: Cüneyt Çakır

    1 Mayıs Pazartesi

    20.00 Bursaspor - Galatasaray: Halis Özkahya

    20.00 Osmanlıspor - Atiker Konyaspor: Volkan Bayarslan

    1. 27 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 13:04
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