Başakşehir - Beşiktaş maçını o yönetecek
Medipol Başakşehir - Beşiktaş arasında oynanacak Spor Toto Süper Lig 29. hafta mücadelesini Cüneyt Çakır yönetecek.
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu. Merkez Hakem Kurulu tarafından Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, maçlarda düdük çalacak hakemler şöyle:
Yarın
20.00 Gaziantepspor - Kardemir Karabükspor : Özgür Yankaya
29 Nisan Cumartesi
16.00 Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor: Halil Umut Meler
19.00 Trabzonspor - Gençlerbirliği: Fırat Aydınus
30 Nisan Pazar
13.00 Kasımpaşa - Akhisar Belediyespor: Arda Kardeşler
16.00 Fenerbahçe - Çaykur Rizespor: Ali Palabıyık
19.00 Adanaspor - Antalyaspor: Alper Ulusoy
19.00 Medipol Başakşehir - Beşiktaş: Cüneyt Çakır
1 Mayıs Pazartesi
20.00 Bursaspor - Galatasaray: Halis Özkahya
20.00 Osmanlıspor - Atiker Konyaspor: Volkan Bayarslan
- 27 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 13:04
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Toplam 2
Yorum
AVCI HOCA: ONDAN ÖNCE B. ŞEHİR İN KİLİDİNİ KANKALAR RİZE DEPLASMANINDA KIRDILAR. SİZDE BERABERE KALDIĞINIZI SANIP SEVİNİYORSUNUZ. ALLAH ISLAH ETSİN SİZ
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Toplam 5
Yorum
TCelcius Tabi arabanın önemi olmaz olum bedevadan bende milyonları kazansam benim içinde önemi olmaz.:S
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Toplam 12
Yorum
TCelcius Şu fenerliler neyin lafını yapıyorlar anlamış değilim adam 10 dk da 2 gol döşemiş tff nin kurbanı oldu.volkana verilen 1 maçlık cezanın sebe
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