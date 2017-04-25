Aboubakar, Talisca ve Tosic golleriyle son sıradaki Adanaspor’un acılarını artırırken, Beşiktaş’ı şampiyonluğa bir adım daha yaklaştırdı
Beşiktaş, en yakın takipçisi Başakşehir'in berabere kaldığı haftada Adanaspor'dan 3 puanı 3 golle alırken zaferi getiren sayıları yabancıları kaydetti. İlk olarak sahneye Aboubakar çıktı. Cezası nedeniyle Lyon'a karşı forma giyemeyen Kamerunlu forvet, siyah-beyazlı takımı öne geçiren golü atarken, son 4 maçtaki gol sayısını da 4'e yükseltti. 25 yaşındaki futbolcu, bu sezon toplamda ise 15 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Gecenin diğer yıldızı Talisca da yine günündeydi. 52. dakikada sahneye çıkan Brezilyalı solak muhteşem bir şekilde önüne aldığı topu sağ ayağıyla köşeye plaseledi. Genç futbolcu da bu sezon 29 kez giydiği siyah-beyazlı formayla 20 gole (14 gol, 6 asist) katkıda bulunmuş oldu.
TOSİC'TEN BİR İLK!
Veeee Dusko Tosic... Sırp savunmacı sol bekte başladığı maçı Atınç'ın oyundan çıkmasından sonra stoperde tamamlarken, zafer golünü kaydetti. 80'de uçarak yaptığı kafa vuruşuyla kaleci İtandje'ı çaresiz bırakan Tosic için bu golün zaferden başka bir anlamı daha vardı. O da 32 yaşındaki oyuncunun Beşiktaş'ta kaydettiği ilk gol olmasıydı.
Quaresma bildiğiniz gibi!
Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Ricardo Quaresma, dün de görevini yaptı. İkinci yarıda Atiba'nın yerine oyuna dahil olan Portekizli yıldız, Kartal'ın sağ kanadına hareketlilik getirip Adanaspor defansını zorladı. Galibiyeti getiren golde ceza alanına mükemmel bir orta kesip Tosic'e golü attıran Q7, bu sezon ligde 11'inci, toplamda ise 14. asistni gerçekleştirdi. Quaresma'nın 5 de golü bulunuyor.
TOSİC'TEN BİR İLK!
Veeee Dusko Tosic... Sırp savunmacı sol bekte başladığı maçı Atınç'ın oyundan çıkmasından sonra stoperde tamamlarken, zafer golünü kaydetti. 80'de uçarak yaptığı kafa vuruşuyla kaleci İtandje'ı çaresiz bırakan Tosic için bu golün zaferden başka bir anlamı daha vardı. O da 32 yaşındaki oyuncunun Beşiktaş'ta kaydettiği ilk gol olmasıydı.
Quaresma bildiğiniz gibi!
Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Ricardo Quaresma, dün de görevini yaptı. İkinci yarıda Atiba'nın yerine oyuna dahil olan Portekizli yıldız, Kartal'ın sağ kanadına hareketlilik getirip Adanaspor defansını zorladı. Galibiyeti getiren golde ceza alanına mükemmel bir orta kesip Tosic'e golü attıran Q7, bu sezon ligde 11'inci, toplamda ise 14. asistni gerçekleştirdi. Quaresma'nın 5 de golü bulunuyor.
- 25 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 01:47
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Mathieu Valbuena takipte!
Toplam 2
Yorum
Bence Cok Genc degil mi ? bögle 35-36 Yasinda Bitmis Adam Cimbom Cok Güzel Yakisir Bögle 35-36 Gelmis doymamis Adamlar
- Galatasaray alev alev...
Toplam 22
Yorum
AhmetGS Carole yerine linnes daha çok iş yapıyor. kör mü bu adam. bi oynatıyor bi oynatmıyor!!!! ayrıca sneijderi ceza sahasına yakın tutun!!!!!!!!
- Serdar Gürler'in yeni takımı belli oldu!
Toplam 1
Yorum
Bence Komik ya TS bedavaya birakti
Adana acılı Kartal TATlı (Talisca-Aboubakar-Tosic) haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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