TT Arena'da Tudor'a tepki!

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe ile karşılaştı.

Derbide ilk 45 dakikada iki takım da pozisyon üretmekte zorlanırken, sarı kırmızılılar ikinci yarıya daha baskılı başladı.

Karşılaşmada ilk değişikliğini 68. dakikada yapan G.Saray teknik direktörü Igor Tudor, Bruma'nın yerine Garry Rodrigues'in sahaya sürdü.

Değişiklik tabelasında 20 numaranın yandığını gören Galatasaray taraftarı bu karara tepki gösterdi. Önce ıslıklarla oyuncu değişikliğini beğenmediğini gösteren tribünler Bruma lehine tezahürat yaparken Portekizli oyuncu da tribünlere el salladı.

Igor Tudor Galatasaray'ın başına geldikten sonra ilk olarak Bruma'yı kadro dışı bırakmış ve yıldız ismi Çaykur Rizespor deplasmanına götürmemişti.