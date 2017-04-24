 Sistem değişikliği galibiyete yetmedi – Fotomaç – 24 Nisan 2017
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    24 Nisan 2017, Pazartesi
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    Sistem değişikliği galibiyete yetmedi

    Sistem değişikliği galibiyete yetmedi

    Galatasaray'ın hocası Igor Tudor, Fenerbahçe ile oynadıkları derbi maçta saha içi dizilişinde değişiklik yaptı.

    Göreve geldiğinden beri genelde takımını 3-5-2 sistemi ile oynatan Hırvat teknik adam, Fenerbahçe derbisinde farklı bir sistemle futbolcularını sahaya sürdü. Sarı-kırmızılı takım, önceki teknik direktörü Jan Olde Riekerink yönetiminde oynadığı 4-2- 3-1 sistemi ile derbiye çıktı. Tudor, Sabri, Carole, Tolga, Sneijder ve Podolski'yi sahaya sürerken Galatasaray baskılı oynasa da bu değişim galibiyet için yeterli olmadı.
    1. 24 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:59
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