Sistem değişikliği galibiyete yetmedi

Galatasaray'ın hocası Igor Tudor, Fenerbahçe ile oynadıkları derbi maçta saha içi dizilişinde değişiklik yaptı.

Göreve geldiğinden beri genelde takımını 3-5-2 sistemi ile oynatan Hırvat teknik adam, Fenerbahçe derbisinde farklı bir sistemle futbolcularını sahaya sürdü. Sarı-kırmızılı takım, önceki teknik direktörü Jan Olde Riekerink yönetiminde oynadığı 4-2- 3-1 sistemi ile derbiye çıktı. Tudor, Sabri, Carole, Tolga, Sneijder ve Podolski'yi sahaya sürerken Galatasaray baskılı oynasa da bu değişim galibiyet için yeterli olmadı.