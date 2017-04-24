Sistem değişikliği galibiyete yetmedi
Galatasaray'ın hocası Igor Tudor, Fenerbahçe ile oynadıkları derbi maçta saha içi dizilişinde değişiklik yaptı.
Göreve geldiğinden beri genelde takımını 3-5-2 sistemi ile oynatan Hırvat teknik adam, Fenerbahçe derbisinde farklı bir sistemle futbolcularını sahaya sürdü. Sarı-kırmızılı takım, önceki teknik direktörü Jan Olde Riekerink yönetiminde oynadığı 4-2- 3-1 sistemi ile derbiye çıktı. Tudor, Sabri, Carole, Tolga, Sneijder ve Podolski'yi sahaya sürerken Galatasaray baskılı oynasa da bu değişim galibiyet için yeterli olmadı.
- 24 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:59
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yanal’ın Tosic aşkı
Toplam 5
Yorum
Armağan Tosic Stoper mi :D
- ''3. Lig takımları bile...''
Toplam 17
Yorum
FBli poldi boş konuşma kadıköyde de biz 20 gömlek üstündük o zaman da biz kazandık 2 maçı da aldık ağlamaya gerek yok
- ''3. Lig takımları bile...''
Toplam 17
Yorum
Ekrem doğru demiş fb korneri yok korner varya basit gibi gelir sana ama yok fb atağa çıkmadı gs 10 geldi atamadı fb 1 geldi attı işin özü bu
Sistem değişikliği galibiyete yetmedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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