Galatasaray derbi zaferini unuttu
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe'ye 90+1'de Josef de Souza'nın kafa golüyle mağlup olan Galatasaray bu sezon bir derbiden daha eli boş ayrıldı.
Galatasaray bu sezon ilk beş sırada yer alan takımlara karşı galip gelemedi. Sezonun ilk yarısında 2-0 kaybettiği Fenerbahçe'yi TT Arena'da ağırlayan Aslan, Şampiyonlar Ligi vizesi için büyük önem taşıyan maçta 90+1'de kalesinde gördüğü golle sahadan 1-0 yenik ayrıldı. Fenerbahçe'nin golünü Brezilyalı oyuncu Josef de Souza kaydetti.
ASLAN 8'DE 0 ÇEKTİ
Galatasaray, bu sezon ligin ilk 5 sırasındaki ekiplerle yaptığı 8. maçında 7. yenilgisini aldı. Bu sezon zirve yarışında tek puanını Beşiktaş deplasmanında 2-2'lik skorla alan sarı kırmızılılar, Başakşehir, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş karşısında oynadığı diğer 7 maçı da kaybetti. Galatasaray son derbi galibiyetini 24 Mayıs 2015 2-0'lık skorla Beşiktaş karşısında almıştı.
ASLAN 8'DE 0 ÇEKTİ
Galatasaray, bu sezon ligin ilk 5 sırasındaki ekiplerle yaptığı 8. maçında 7. yenilgisini aldı. Bu sezon zirve yarışında tek puanını Beşiktaş deplasmanında 2-2'lik skorla alan sarı kırmızılılar, Başakşehir, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş karşısında oynadığı diğer 7 maçı da kaybetti. Galatasaray son derbi galibiyetini 24 Mayıs 2015 2-0'lık skorla Beşiktaş karşısında almıştı.
- 24 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:10
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yanal’ın Tosic aşkı
Toplam 5
Yorum
Armağan Tosic Stoper mi :D
- ''3. Lig takımları bile...''
Toplam 17
Yorum
FBli poldi boş konuşma kadıköyde de biz 20 gömlek üstündük o zaman da biz kazandık 2 maçı da aldık ağlamaya gerek yok
- ''3. Lig takımları bile...''
Toplam 17
Yorum
Ekrem doğru demiş fb korneri yok korner varya basit gibi gelir sana ama yok fb atağa çıkmadı gs 10 geldi atamadı fb 1 geldi attı işin özü bu
Galatasaray derbi zaferini unuttu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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