Galatasaray derbi zaferini unuttu

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe'ye 90+1'de Josef de Souza'nın kafa golüyle mağlup olan Galatasaray bu sezon bir derbiden daha eli boş ayrıldı.

Galatasaray bu sezon ilk beş sırada yer alan takımlara karşı galip gelemedi. Sezonun ilk yarısında 2-0 kaybettiği Fenerbahçe'yi TT Arena'da ağırlayan Aslan, Şampiyonlar Ligi vizesi için büyük önem taşıyan maçta 90+1'de kalesinde gördüğü golle sahadan 1-0 yenik ayrıldı. Fenerbahçe'nin golünü Brezilyalı oyuncu Josef de Souza kaydetti.



ASLAN 8'DE 0 ÇEKTİ

Galatasaray, bu sezon ligin ilk 5 sırasındaki ekiplerle yaptığı 8. maçında 7. yenilgisini aldı. Bu sezon zirve yarışında tek puanını Beşiktaş deplasmanında 2-2'lik skorla alan sarı kırmızılılar, Başakşehir, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş karşısında oynadığı diğer 7 maçı da kaybetti. Galatasaray son derbi galibiyetini 24 Mayıs 2015 2-0'lık skorla Beşiktaş karşısında almıştı.