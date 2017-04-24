Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu
Siyah-beyazlılar, ligin son sırasında yer alan rakibini devirerek, haftaya konuk olacağı takipçisi Başakşehir ile puan farkını 7’ye çıkarmayı hedefliyor.
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında lider Beşiktaş, bu akşam lig sonuncusu Adanaspor'u konuk edecek. Vodafone Arena'da saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. En yakın takipçisi Medipol Başakşehir'in Rize deplasmanından 1 puanla ayrılmasını değerlendirmek isteyen siyah-beyazlılar, kazanırsa puan farkını 7'ye çıkaracak ve gelecek hafta Başakşehir ile deplasmanda oynayacağı maça avantajlı gidecek. Geçtiğimiz hafta içinde Fransa'nın Lyon takımına penaltılarla elenerek Avrupa defterini kapatan Kartal, galip gelerek camianın üzüntüsünü de gidermeyi hedefliyor.
SAAT: 20.00
STAT: Vodafone Arena
HAKEM: Halil Umut Meler
BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo, Atınç, Tosic, Tolgay, Atiba, Oğuzhan, Babel, Talisca, Aboubakar
ADANASPOR: Itandje, Digao, Ramos, Didi, Renan Diniz, Koman, Tevfik, Fouginho, Ronei, Vinicius, Magaye
- 24 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 19:06
- ''3. Lig takımları bile...''
Toplam 75
Yorum
tufan ayvalık GS021 tarih yazan gs 4 sene üst üst şampiyon olan tarih bilmez gs 19o5 te kurulan gs sahaya çıktığından beri 30 sene şampiyon olmayan gs
- Bayern Münih, Gomez’in peşinde
Toplam 7
Yorum
Bora Bırakın gitsin şu adamaı Bulunmadık Hint Kumaşımı Adam gelmek istemiyorsa yapılacak birşey yok Babamın oğlu değil öyle olsaydı döverdim
- Başakşehir Yönetimi toplantı halinde
Toplam 6
Yorum
Maganda Bişi olmaz ceza da vermezler görün bakın
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