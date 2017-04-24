 Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu – Fotomaç – 24 Nisan 2017
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    24 Nisan 2017, Pazartesi
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    Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu

    Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu

    Siyah-beyazlılar, ligin son sırasında yer alan rakibini devirerek, haftaya konuk olacağı takipçisi Başakşehir ile puan farkını 7’ye çıkarmayı hedefliyor.

    Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında lider Beşiktaş, bu akşam lig sonuncusu Adanaspor'u konuk edecek. Vodafone Arena'da saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. En yakın takipçisi Medipol Başakşehir'in Rize deplasmanından 1 puanla ayrılmasını değerlendirmek isteyen siyah-beyazlılar, kazanırsa puan farkını 7'ye çıkaracak ve gelecek hafta Başakşehir ile deplasmanda oynayacağı maça avantajlı gidecek. Geçtiğimiz hafta içinde Fransa'nın Lyon takımına penaltılarla elenerek Avrupa defterini kapatan Kartal, galip gelerek camianın üzüntüsünü de gidermeyi hedefliyor.

    SAAT: 20.00
    STAT: Vodafone Arena
    HAKEM: Halil Umut Meler
    BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo, Atınç, Tosic, Tolgay, Atiba, Oğuzhan, Babel, Talisca, Aboubakar
    ADANASPOR: Itandje, Digao, Ramos, Didi, Renan Diniz, Koman, Tevfik, Fouginho, Ronei, Vinicius, Magaye

    1. 24 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 19:06
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