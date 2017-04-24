Beşiktaş koptu gidiyor!

Vodafone Arena'daki mücadele hızlı başladı.

ABOUBAKAR PERDEYİ AÇTI

11. dakikada Tolgay Arslan'ın ara pasıyla ceza alanında topla buluşan Vincent Aboubakar'ın bekletmeden topun dibine yaptığı vuruşunda meşin yuvarlak Charles Itandje'ın sağından ağlarla buluştu. Beşiktaş bu golle 1-0 öne geçti.

RONİ DURUMU EŞİTLEDİ

24. dakikada hızlı gelişen atakta savunmadan atılan uzun pasla topla buluşan Magaye Gueye, orta saha çizgisi yakınından gönderdiği ara pasla topu Roni Gleison ile buluşturdu. Roni, hızla ilerleyerek ceza alanına girer girmez şutunu çekti ve meşin yuvarlak Fabricio'nun sağından ağlarla buluştu. Bu golle Adanaspor skoru 1-1'e getirdi.

İlk yarı bu skorla sona erdi.

TALİSCA SAHNEDE!

52. dakikada Tolgay Arslan'ın pasıyla ceza alanında topla buluşan Anderson Talisca şık bir hareketle rakibini ekarte ederek kaleciyle karşı karşıya kaldı ve sağ ayak içiyle yaptığı vuruşuyla meşin yuvarlağı Charles Itandje'ın solundan ağlarla buluşturdu. Bu golle Beşiktaş tekrar öne geçti.

ADANASPOR MAÇI BIRAKMADI

66. dakikada Vinicius'un pasıyla topla buluşan Magaye Gueye'nin ceza yayı içerisinden sol ayağıyla kaleye gönderdiği şutunda meşin yuvarlak Fabricio'nun sağından ağlarla buluştu. Adanaspor bu golle tekrar beraberliği sağladı.

SON SÖZÜ TOSİC SÖYLEDİ!

80. dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Ricardo Quaresma'nın ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Dusko Tosic kendini unutturdu. Sırp stoper arka direkte yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak Charles Itandje'ın sağından ağlarla buluştu. Bu golle siyah-beyazlılar skoru 3-2 yaptı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Beşiktaş zorlu mücadeleden 3-2 galip ayrıldı ve şampiyonluk yolunda önemli bir 3 puan kazandı.

Bu sonuçla Beşiktaş puanını 64 yaptı ve Başakşehir'in puan kaybettiği haftada fırsatı iyi değerlendirdi. Siyah-beyazlılar puan farkını 7'ye yükselterek şampiyonluk yolunda dev bir adım attı.

Adanaspor ise 20 puanda kaldı ve ligin dibinden kurtulamadı.



KARTAL ARAYI AÇTI

Adanaspor karşısında galibiyete uzanarak puanını 64'e çıkaran Beşiktaş, en yakın rakibi Medipol Başakşehir'le arasındaki puan farkını 7 yaptı ve şampiyonluk yolunda büyük avantaj yakaladı. Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasının kapanış maçında Adanaspor'u konuk eden Beşiktaş, sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılarak puanını 64'e çıkarmayı başardı. Şampiyonluk yolunda adım adım ilerleyen siyah-beyazlılar, en yakın rakibi olan Medipol Başakşehir'le arasındaki puan farkını 7'ye çıkararak şampiyonluk yolunda çok önemli bir adım atmış oldu. Önümüzdeki hafta Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak olan Kara Kartal, rakibini mağlup etmesi durumunda puan farkını 10'a çıkarmış olacak.



ÜST ÜSTE 3. GALİBİYET

Beşiktaş, bu sonuçla ligde üst üste 3. galibiyetini aldı. Deplasmanda Antalyaspor ile 0-0 berabere kalan siyah-beyazlı takım, daha sonra yaptığı 3 karşılaşmada 9 puan topladı. Gençlerbirliği'ni evinde 3-0 yenen ve Trabzonspor'u deplasmanda 4-3 mağlup eden Beşiktaş, Adanaspor'a da sahasında 3-2 üstünlük sağladı. Beşiktaş, bu 3 maçta toplam 10 gol atmayı başardı.



SAVUNMADA SIKINTI YAŞADI

Beşiktaş, son maçlarda olduğu gibi lig sonuncusu Adanaspor karşısında da savunmada sıkıntı yaşadı. Rakibin 2 golüne engel olamayan siyah-beyazlı ekip, son 4 resmi maçta 8. golünü yedi. Beşiktaş, bu süreçte Trabzonspor maçında 3, iki Olympique Lyon mücadelesinde 3 ve Adanaspor karşısında da 2 golü kalesinde gördü.



AYNI ANDA İKİ OFSAYT

Maçın 36. dakikasında her iki takımın yarı sahasında aynı anda ofsayt pozisyonu yaşandı. Beşiktaş'ın atağında Tolgay Arslan ofsaytta kalırken, Adanaspor'un uzaklaştırdığı topla buluşmak isteyen bir konuk ekip oyuncusu da aynı durumla karşılaştı. Maçın hakemi Halil Umut Meler, bu pozisyonda Beşiktaş lehine ofsayt kararı verdi.



TARAFTARLARIN BÜYÜK SEVİNCİ

Siyah-beyazlı taraftarlar, galibiyeti büyük bir sevinçle kutladı. Şampiyonluğa biraz daha yaklaşan oyuncularını tribüne çağıran taraftarlar, teknik direktör Şenol Güneş'e de sevgi gösterisinde bulundu. Taraftarlar ayrıca Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'a tezahüratlarla göndermede bulundu.



ADANASPOR'UN UMUTLARI TÜKENİYOR

Lider Beşiktaş karşısında iki kez beraberliği sağlayan lig sonuncusu Adanaspor, 20 puanda kaldı. Süper Lig'de 18. kez mağlup olan Adanaspor ile 17. sıradaki Çaykur Rizespor arasındaki puan farkı 4'e çıktı.