Beşiktaş - Adanaspor | Canlı Anlatım
Siyah-beyazlılar, ligin son sırasında yer alan rakibini devirerek, haftaya konuk olacağı takipçisi Başakşehir ile puan farkını 7’ye çıkarmayı hedefliyor.
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında lider Beşiktaş, lig sonuncusu Adanaspor'u konuk ediyor. Vodafone Arena'da saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetiyor. En yakın takipçisi Medipol Başakşehir'in Rize deplasmanından 1 puanla ayrılmasını değerlendirmek isteyen siyah-beyazlılar, kazanırsa puan farkını 7'ye çıkaracak ve gelecek hafta Başakşehir ile deplasmanda oynayacağı maça avantajlı gidecek. Geçtiğimiz hafta içinde Fransa'nın Lyon takımına penaltılarla elenerek Avrupa defterini kapatan Kartal, galip gelerek camianın üzüntüsünü de gidermeyi hedefliyor.
SAAT: 20.00
STAT: Vodafone Arena
HAKEM: Halil Umut Meler
BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo, Atınç, Tosic, Tolgay, Atiba, Oğuzhan, Babel, Talisca, Aboubakar.
ADANASPOR: Itandje, Digao, Ramos, Didi, Renan Diniz, Koman, Tevfik, Fouginho, Ronei, Vinicius, Magaye.
- 24 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 19:52
- Volkan Demirel'den flaş sözler
Toplam 35
Yorum
adam volkan demirel adam gibi adam
- İki oyuncu kadro dışı bırakıldı!
Toplam 8
Yorum
alanya volkan babacan veemreye neden ceza verilmiyor kameralardan görünüyor volkan babacan vuruyor kamerayı fark edince kaçıyor
- Johnson etkisi
Toplam 15
Yorum
OSMAN GS KAÇ ŞUT ÇEKMİŞ, KAÇ POZİSYONA GİRMİŞ Kİ?
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