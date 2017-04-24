Beşiktaş - Adanaspor | Canlı Anlatım

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında lider Beşiktaş, lig sonuncusu Adanaspor'u konuk ediyor. Vodafone Arena'da saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetiyor. En yakın takipçisi Medipol Başakşehir'in Rize deplasmanından 1 puanla ayrılmasını değerlendirmek isteyen siyah-beyazlılar, kazanırsa puan farkını 7'ye çıkaracak ve gelecek hafta Başakşehir ile deplasmanda oynayacağı maça avantajlı gidecek. Geçtiğimiz hafta içinde Fransa'nın Lyon takımına penaltılarla elenerek Avrupa defterini kapatan Kartal, galip gelerek camianın üzüntüsünü de gidermeyi hedefliyor.

SAAT: 20.00

STAT: Vodafone Arena

HAKEM: Halil Umut Meler



BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo, Atınç, Tosic, Tolgay, Atiba, Oğuzhan, Babel, Talisca, Aboubakar.

ADANASPOR: Itandje, Digao, Ramos, Didi, Renan Diniz, Koman, Tevfik, Fouginho, Ronei, Vinicius, Magaye.



